LPGA-kiertueelle noussut Kiira Riihijärvi kertoo saaneensa jo arvokkaita vinkkejä Suomen ykköspelaajalta Matilda Castrenilta.

Oululaisella Kiira Riihijärvellä on yksi pidemmän aikavälin ratkaisu tekemättä, kun hän aloittaa tänään kilpailemisen maailman kovatasoisimmalla golfin naisten ammattilaiskiertueella LPGA:lla.

Viime vuonna Riihijärvi kilpaili mainiolla menestyksellä Yhdysvaltojen kakkoskiertueella Epson-tourilla ja hankki sieltä pelioikeuden pääkiertueelle sijoittumalla kauden pistelistalla neljänneksi.

Suurimman osan viime kautta Riihijärvi kilpaili yksin eli ilman caddien apua. Nyt tilanne muuttuu, sillä LPGA:lla pelaajalla on pakko olla caddie.

Riihijärvi ei ole kuitenkaan vielä pestannut itselleen vakituista caddieta, vaan ensimmäisissä LPGA-kilpailuissa hänellä on apuna tuttuja lähipiirin miehiä.

Ensimmäisessä kilpailussa Arizonassa Riihijärven varusteita kantaa Golfliiton maajoukkuevalmentaja Jussi Pitkänen, joka toimi caddiena myös viime vuoden lokakuussa hienosti sujuneessa Epson-tourin finaalissa.

Kaksikko tuntee toisensa hyvin niiltä vuosilta, kun Riihijärvi oli amatöörimaajoukkueessa.

”Kun on tuttu ja turvallinen caddie, se vähän helpottaa ensimmäistä kisaa”, 25-vuotias Riihijärvi kertoi puhelimitse Floridan Tampasta, jossa hän asuu entisessä opiskelukaupungissaan.

Toisessa kilpailussa Kaliforniassa Riihijärven caddiena on hänen amerikkalainen poikaystävänsä A. J. Allen. Kolmannessa startissa Havaijilla tehtävää hoitaa näillä näkymin isä Heikki Riihijärvi, joka aikoinaan vei tyttärensä golfkentälle.

Kun pelioikeus LPGA:lle oli hankittu lokakuussa, Riihijärvelle tuli sen jälkeen kilpailutaukoa jopa viisi kuukautta.

Sinä aikana hän teki laadukkaita harjoitusjaksoja ja lomaili lapsuudenkodissa Oulun Haukiputaalla lähes koko joulukuun.

Kilpaurheilun peruspilareita on pyrkimys kehittyä yhä paremmaksi. Tämä on myös Riihijärvelle kaiken tekemisen eräänlainen punainen lanka.

”Olen yrittänyt tulla paremmaksi golfariksi.”

Talvikauden harjoittelussaan Riihijärvi keskittyi lähipeliin ja puttaamiseen.

”On pyritty siihen, että olisin niissä teknisesti parempi ja myös vähän taitavampi. Tavoittelen koko ajan sitä, että kehittyisin vähän paremmaksi.”

Talven harjoittelu oli tuottanut tulosta ainakin sen perusteella, että vuoden ensimmäisessä kilpailussaan maaliskuun alussa Riihijärvi pelasi voitosta kolmen naisen uusinnassa.

Se oli vahva suoritus, vaikka hän joutui tyytymään kakkossijaan tässä Floridassa pelatussa kakkoskiertueen kilpailussa.

”Vähän oli peli vielä vaiheessa, mutta siellä oli paljon positiivista. Kun on pitkiä taukoja, kisaaminen jännittää vähän enemmän. Minulla puttaaminen on eniten silloin hakusessa. Sitä voi teknisesti treenata, mutta kisatilanteita on vaikea harjoitella oikeassa mielentilassa.”

Riihijärven valmennustiimi on pysynyt ennallaan. Yksi sen jäsen on Tommi Linna, joka ensin opetti Riihijärvelle lajin alkeet ja on sen jälkeen toiminut hänen valmentajanaan. Kaksikolla on takana jo 16 vuoden yhteinen taival.

”Tiimi on ollut oikein toimiva. Minulla on monta ihmistä, jotka auttavat tarpeen mukaan. Tommi tulee aina kuulumaan siihen jollain tavalla.”

Riihijärven pelioikeus tuo paikan lähtökohtaisesti kaikkiin niihin LPGA-kiertueen kilpailuihin, jotka pelataan Yhdysvalloissa – pois lukien major-kilpailut.

Jos menestystä tulee riittävästi heti ensimmäisissä kilpailuissa, myös majoreihin on mahdollista päästä.

Kauden yleistavoitteena Riihijärvellä on pelioikeuden uusiminen.

”Odotan innolla, että pääsen katsomaan, millaista LPGA:lla oikeasti on ja että pääsen pelaamaan maailman parhaiden kanssa. Haluan nähdä, mitä se vaatii, että pystyy parempaan. Koko ajan yritän parantaa oma tekemistä ja löytää niitä asioita, joissa voi parantaa.”

Riihijärven amatööriurasta tuli yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista. Koronapandemian takia hänen pelinsä Tampan yliopistossa jatkuivat viidennelle vuodelle, ja kaikkiaan hän voitti 12 kilpailua.

Noina vuosina muun muassa hänen lyöntikeskiarvonsa kierrosta kohden parani huimasti, mutta nykyisellä tasolla kehitys on väkisinkin maltillisempaa.

Vuonna 2021 ammattilaiseksi siirtyneestä Riihijärvestä tulee neljäs suomalainen, joka on pelannut LPGA:lla. Tällä kaudella siellä pelaa hänen lisäkseen Suomen ykkösnainen Matilda Castren, jolta Riihijärvi on jo saanut käytännön vinkkejä kiertue-elämästä.

”Matilda on jo ollut tosi kiva ja auttavainen. Sekin helpottaa tätä alkua, että siellä on suomalainen, joka tietää mitä tehdä ja missä pitää mennä.”

Arizonassa Riihijärvi ja Castren majoittuvat samassa paikassa kämppäkavereina.

Muista LPGA-pelaajista Riihijärvi sanoo tuntevansa parhaiten ne, jotka hänen tavoin nousivat nyt pääkiertueelle.

Riihijärvi syntyi vuonna 1997 Ranskassa, jossa hänen isänsä pelasi tuolloin ammatikseen jääkiekkoa. Urallaan Heikki Riihijärvi voitti Jokereissa kaksi Suomen mestaruutta.

Seuraavat olympialaiset pidetään vuonna 2024 Ranskan pääkaupungissa Pariisissa, ja ne kisat kiinnostavat Riihijärveä kovasti.

Paikat sinne jaetaan entiseen malliin. Käytännössä Pariisin olympiaturnaukseen pääsee Suomesta kaksi parasta naista ja miestä maailmanlistan sen tilanteen mukaan, joka on voimassa kesäkuun lopulla 2024.

Riihijärvi on tällä hetkellä suomalaisista maailmanlistalla neljäntenä. Castrenin takana on melko tasaista, ja hyvä menestys voi nostaa Riihijärven toiseksi parhaaksi suomalaiseksi hyvinkin nopeasti.

Riihijärven etuna on se, että LPGA:lla rankingpisteitä on jaossa keskimäärin enemmän kuin Euroopan-kiertueen kilpailuissa, joissa pelaavat hänen kanssaan kakkossijasta kilvoittelevat naiset.

”Olympialaiset kiinnostavat totta kai. Olen ylpeä suomalainen, ja olisi mahtavaa päästä edustamaan Suomea. Kyllä se asia on mielen päällä, mutta en ajattele niin, että nyt on pakko päästä. Uskon, että pääsen sinne jonakin päivänä. Jos se tapahtuu ensi vuonna, niin olisihan se tosi siistiä”, Riihijärvi sanoi.