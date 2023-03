Jani Tanskanen seuraa tehtävässään kansainväliseen yleisurheiluliittoon siirtyvää Tuomo Salosta.

Jani Tanskanen on valittu Suomen urheiluliiton (SUL) General Manageriksi, eli kotimaisen huippuyleisurheilun operatiivisen toiminnan johtajaksi ja kehittäjäksi.

Tanskanen aloittaa työt huhtikuun alussa.

SUL:ssa Tanskanen jatkaa Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) Athletics Integrity Unitin (AIU) Case Managerin tehtävään siirtyneen Tuomo Salosen työtä.

”Mietin asiaa heti, kun tieto Tuomon siirtymisestä AIU:n palvelukseen tuli. Hain sitten innolla tehtävää, kun sain viestiä, että minut voitaisiin hyvin nähdä GM:n tehtävässä. Olen työskennellyt huippu-urheilun parissa koko työurani, eikä tämmöisiä mahdollisuuksia ole ihan hirveästi tarjolla”, Tanskanen sanoo Suomen urheiluliiton (Sul) tiedotteessa.

Tanskanen, 47, on entinen telinevoimistelun huippunimi, jonka uran huippuhetki oli rekin maailmanmestaruus 1997.

Aktiiviuransa jälkeen Tanskanen on työskennellyt Voimisteluliiton miesten telinevoimistelun lajipäällikkönä sekä Olympiakomiteassa taito -ja teholajien lajiryhmävastaavana.

”Uskon, että minulla on perustyökalut, kova motivaatio ja halu tehdä tätä työtä. Samalla tiedostan, että minulla on paljon opittavaa, mutta olen valmis ottamaan haltuun uusia asioita. Hihat on niin sanotusti kääritty",Tanskanen sanoo.

Tanskasen valinnasta vastasivat Suomen urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto ja n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

”Janista huokuu se tärkein eli intohimo huippu-urheiluun. Aiemmissa työtehtävissään hän on osoittautunut juuri niin yhteistyötaitoiseksi, työteliääksi ja periksiantamattomaksi tekijäksi, jollaista haimmekin”, Finni sanoo.

Tanskanen tuntee huippuyleisurheilun nykyisen toimintakulttuurin ja sitä pitää hyvänä, mutta näkee, ettei ole syytä pysähtyä paikoilleen.

"Parantaa voi aina ja miettiä toimintatapoja, ja sitä että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Kehitystä ei tapahdu samaa toistamalla. Tärkeintä minusta on, että meillä on todella paljon hyviä valmentajia, urheilijoita ja hyvät olosuhteet.”