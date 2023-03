Korkea lämpötila ja ohut ilmanala tekevät MM-sarjan paluukisassa kilpailijoiden olon tukalaksi.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on saanut Toyotan rallitallin hyvään vauhtiin.

Rallin MM-sarjaan kolmen vuoden tauon jälkeen palaava Meksikon osakilpailu tunnetaan korkeista lämpötiloista, ohuesta ilmanalasta ja paikoitellen hyvin rajuista soraerikoiskokeista.

Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan mukaan olosuhteet ovat menneet sitten vuoden 2020 jopa huonompaan suuntaan. Latvalan mukaan rengasrikkojen riski varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa alkavassa kisassa on suuri.

”Kuljettajat kertoivat minulle, että fiilis on hyvä, mutta pätkillä on yllättävän paljon kiviä. Heidän mielestään kisasta tulee raaka, sillä kiviä on jo tiellä ja niitä nousee lisää, kun pätkät ajetaan ensimmäiseen kertaan”, Latvala sanoo.

”Kuskeilla on sellainen huoli, että rengasrikkojen riski on suhteellisen iso”, tallipomo lisää.

Viime kaudella Toyota oli rankoissa ja teknisissä soraralleissa pulassa. Latvala kuitenkin luottaa siihen, että ongelmat on nyt ratkaistu.

”Olemme tehneet kovasti töitä ja kuljettajien kommentit testien jälkeen olivat positiivisia. Olen varma, että automme on nyt parempi”, Latvala paaluttaa.

Maailmanmestaruutta puolustava Kalle Rovanperä lähtee reitille toisella autona. Luvassa on kova taival perjantain erikoiskokeilla.

”Toisena autona tässä kisassa on hyvin vaikeaa. Ensimmäisellä autolla [Ott Tänak] on käytännössä mahdottomuus voittaa. Toinenkin lähtöpaikka on haastava. Sen verran realisti pitää olla. Jos Kalle pystyy ajamaan palkintokorokkeelle, se olisi jo huippusuoritus”, Latvala miettii.

”Meidän kuskien lähtöpaikat ovat kuitenkin ihan hyvät. Elfynillä [Evans] ja [Sébastien] Ogierilla on hyvät asemat ja Takamotolla [Katsuta] kaikista paras. Sen suhteen kaikki elementit menestykseen ovat olemassa.”

Perjantaina ohjelmassa on kymmenen erikoiskoetta.