Ässien kapteeni Jesse Joensuu vei Ässät puolivälieriin ja laski TPS: n kesälomille.

TPS:n Teemu Kivihalme oli torstaina todella lähellä hiljentää porilaisyleisön metelin tämän kauden osalta.

Hän vei TPS:n kolmannen erän alun 1–0-maalillaan johtoon ja kiinni jääkiekkoliigan puolivälieräpaikkaan.

Ässien Derek Barach kuitenkin räjäytti Isomäki-areenan mylvintään, jota ei ole kuultu Porissa hetkeen. Se oli kuitenkin vain esimakua tulevasta, kun kapteeni Jesse Joensuu ohjasi Aleksi Heimosalmen siniviivavedon sisään.

Ottelu päättyi Ässien 2–1-voittoon, ja porilaiset jatkavat kauttaan puolivälierissä Tampereen Ilvestä vastaan pudotettuaan TPS:n jatkosta voitoin 2–1.

”Tiesimme, että TPS:aa vastaan meidän on pystyttävä aivan parhaimpaamme. Kolmannessa erässä kun jännitti, yritin vain psyykata joukkuetta, että kun antaa taklauksia ja laukauksia, se riittää”, Joensuu totesi.

”Iso on pettymys. Me otimme liikaa jäähyjä, emmekä kyenneet itse hyödyntämään paikkojamme. Se on ollut syntinä vähän koko kauden ajan. Kaikki mahdollisuudet meilläkin oli mennä jatkoon, mutta hyökkäyspelimme ei ollut riittävää”, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas harmitteli.

Ässien ensimmäisen pudotuspelikierroksen yleisöennätys meni jälleen uusiksi. Loppuunmyyty Isomäki-areena veti 6 150 katsojaa.

”Kun yleisö tuolla tavalla mylvii, ei TPS-pakin ole kiva hakea kiekkoja kulmasta”, Joensuu kiitteli ennätysyleisön merkitystä.