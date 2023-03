Jälkimainingit Kärppien täydellisesti flopista lyövät vielä pitkään. Päävalmentaja Lauri Marjamäki otti rehellisesti ison vastuun tuloksesta.

Oulu

Neljän miljoonan floppi.

Seurahistorian kallein joukkue, suurimmat panostukset ja suurimmat puheet. Pohjoisen uhon piti palata – ja kuinka kaukana se lopputuloksena olikaan.

Laboratoriosta kuoriutui Kärppien vuonna 2000 alkaneen uuden dynastiakauden suurin rimanalitus.

Oulun Kärppien kausi päättyi jo ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle torstaina kotiyleisön edessä 0–5-tappioon Kouvolaan KooKoolle.

KooKoo eteni puolivälieriin voitoin 2–1.

”Olen kaikista kriittisin itselleni. Kaikki mitä puhuttiin ja suunniteltiin – kaukana oltiin toteutuksesta. Niin joukkue kuin seuratasolla. Kyllä meidän pitää…. Niin raskasta tämä on nyt, etten pysty tarkemmin analysoimaan. Minä katson ainakin peiliin – ei tämä ole huoltajista tai hierojista kiinni”, Kärppien valmentaja Lauri Marjamäki puhalteli.

Yleensä sitä, joka vanhoja muistelee, tökätään tikulla silmään.

Sen uhalla on pakko ottaa pieni muistimatka elokuun näyttävään tv-kampanjaan, jolla Kärpät tuli valtakunnan verkossa ulos.

”Eiköhän me kaikki tiedetä, mistä tällä kaudella pelataan”, kuului Marjamäen slogan, jossa taustalla oli joukkueen avainpelaajat.

"Visiot, sanat ja puheet oli kaukana teoista, ja minä kannan siitä vastuun. Yksi raskaimmista pettymyksistä ja kausista minun uralla”, Marjamäki myönsi.

Kärppien kausi ei lähtenyt käytännössä lentoon missään vaiheessa.

Alkusyksyn puheenaihe oli passiivinen ja puolustusvoittoinen peli, jossa oli vain vähän tilaa luovuudella.

Kun pelitapaa avattiin ja vapauksia jaettiin laajemmalle pukukopissa, nähtiin useita nöyryyttäviä kyykkäyksiä. Joukkue näytti täysin neuvottomalta, ja samoin näytti myös valmennus.

”Tuntuu, että helvetisti on taisteltu ja väännetty ja käännetty syksystä lähtien. Se on valmentajien tehtävä. Mutta kun mennään kovimpiin peleihin, niin tulee täydellinen mahalasku. Ja kaksi kertaa katkon paikassa nyt, eikä pystytä”, Marjamäki pohti.

Mistä mielestäsi kertoo nuo karmeat katkeamiset kesken pelien, jolloin joukkueen moraali ja selkäranka antoi noin pahasti periksi?

"Se on täysi mysteeri. Maalin merkitys tälle joukkueelle oli liian iso. Meidän viesti oli, että vaikka muualta tulisi kuinka paljon paskaa, niin me ollaan, mitä ollaan ja ylpeitä siitä. Meillä oli kiva työskennellä yhdessä, harjoitella ja touhuta – mulla ei ole siitä mitään negatiivista sanottavaa. Mutta peleissä ei saatu mitään mitattua.”

”Kyllä se henkisellä puolella on. Päivittäin juteltiin kapteeniston kanssa, mikä joukkuetta vaivaa ja miksei siitä saada tarpeeksi irti. Koko ajan rohkaistu, että mennään ja annetaan vaan palaa ja ei vaan tule mitään. Joku iso lukko, onko se liian iso odotusarvo vai häpeän tunne, mä en tiedä mitä se oli”, Marjamäki puhalteli.

Marjamäen Kärpät tuskaili läpi kauden.

Kovin paine on tullut päävalmentajaa kohtaan. Läpi kauden asenneilmapiiri ja energia Kärppien peleissä ja seuratoimintaa kohtaan on ollut hyvin negatiivinen.

Kärpät on seurana ulkopuolisin silmin katsottuna hyvin huolestuttavalla tiellä.

"Ei sillä ole väliä, kuinka kovilla minä olen ollut”, Marjamäki nieleskelee, mutta hiljenee hetkeksi, kun hallin käytävältä kuuluu tuskainen parahdus.

”Neljän miljoonan joukkue ja tällaista paskaa. Hävetkää edes”, käytävällä kaikui.

"En tiedä, miksi tämä yhteisö on niin tärkeä mulle. Otan tämän tosi henkilökohtaisesti. Luulin olevani joku teräsmies, mutta tajusin syksyllä, etten olekaan. Tässä on aika paljon ihmisiä ympärillä. Siksi tulin tänne, kun se valmentamisen palo oli niin iso. Ilon kanssa on ollut tekemistä aika paljon.”

Koetko, että sinulla on edellytyksiä jatkaa Kärppien valmentajana?

"Sitä en ole miettinyt. Just täällä vaihdettiin valmentaja. Ei se saatana siitä ole kiinni, että vaihdetaan joka vuosi valmentajaa. Kannattaa varmaan jotain muutakin miettiä välillä”, Marjamäki tiivisti.

Tuohon lauseeseen tiivistyy paljon. Valmentaja kantaa vastuun tuloksesta, mutta olisi lähes naiivia kaataa likasanko vain Marjamäen niskaan.

Kärppien trendi organisaationa on huolestuttava. Seura on liian sisältäpäin lämmennyt, eikä urheilullisen puolen haastamista ole riittävästi.

Avainpaikoilla on hengästyttävä määrä hyviä kavereita, joiden kanssa on eletty vuosikausien yltäkylläisyydessä.

Kolmen viime kauden sijoitukset 7:s, 7:s ja nyt 9:s pitäisi riittää numerosarjaksi sille hitaimminkin syttyvälle lampulle, että jotain tartteis tehrä.

Sallittakoon hämäläinen kielenkäyttö, sillä sinne Kärpät on pelillisen valtikkansa lyhyessä ajassa menettänyt.