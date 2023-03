Maajoukkueen päävalmentaja pitää tunteiden näyttämistä hyvänä asiana, mutta toivoo järjen säilyvän juhlahumussakin.

Tampere

Jos Leijonat onnistuu voittamaan jääkiekon maailmanmestaruuden Tampereella, pääkaupungissa vietettävät juhlat poikkeavat aiemmasta.

Helsingin juhlahumun keskipisteenä ollut Havis Amanda -patsas viedään vapun jälkeen konservoitavaksi, joten patsaan päällä kiipeilevät kiekkofanit eivät tänä keväänä kuulu kuvastoon.

Juuri kiipeily nostettiin yhdeksi syyksi sille, että patsas ylipäätään on vaurioitunut korjausta vaativaan kuntoon. Konservoinnin jälkeen patsas on tarkoitus suojata niin, ettei kiipeily enää onnistu.

Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen pitää hyvänä asiana, että kansa näyttää tunteitaan menestyksen hetkellä, mutta peräänkuuluttaa kunnioitusta ”Mantalle”.

”Hyvä, että näytetään ilo jollain tapaa, mutta tietysti järki täytyy pitää mukana. Toivottavasti saadaan Manta sellaiseen kuntoon, että sitä on ilo katsella. Varmaan suojataan paikkaa, että ei pääse enää kiipeilemään. Se on ihan ymmärrettävää. Manta on hieno patsas, jota pitää kunnioittaa”, Jalonen sanoo.

”Toisaalta ymmärrän, että joskus nuorilla ihmisillä lähtee vähän lapasesta, kun innostuu ja Suomi pärjää jossain.”

Sekä Jalonen että maajoukkueen gm Jere Lehtinen ovat nähneet Leijonien menestyksen läheltä. Se, että kansa ylipäätään lähtee kadulle merkitsee mukana oleville paljon.

Lehtinen oli pelaajana mukana 1995, kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Helsingin kadut olivat tuolloin täynnä väkeä vastaanottamassa sankareita.

”Vasta, kun näki omin silmin, tajusi, miten paljon se kosketti ihmisiä Suomessa”, Lehtinen sanoo.

Jalosen mukaan väkijoukoista nouseva merkitys takaa sen, että vaatimustaso työtä kohtaan säilyy.

”Halutaan tuoda parasta pöytään, että ollaan sen arvostuksen ja luottamuksen arvoisia”, Jalonen sanoo.