Roberto Martinez sanoi Ronaldon olevan erittäin tärkeä joukkueelle.

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldon maajoukkueura Portugalin paidassa jatkuu tulevissa EM-karsinnoissa. Ronaldo, 38, on mukana joukkueessa, jonka uusi valmentaja Roberto Martinez valitsi otteluihin Liechtensteinia ja Luxemburgia vastaan.

Viime vuoden lopussa pelatuissa Qatarin MM-kisoissa Ronaldon ja Portugalin taival katkesi tappioon kisojen yllättäjä­joukkuetta Marokkoa vastaan. Marokko pudotti Portugalin puolivälierissä.

Martinez sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Ronaldon olevan erittäin tärkeä joukkueelle.

Ronaldo lähti kohujen saatteelemana pois Manchester Unitedista viime vuoden lopulla. Hänen seurajoukkueensa on Saudi-Arabian liigassa pelaava Al-Nassr. Hän on tehnyt tällä kaudella kahdeksan maalia seitsemässä pelaamassaan ottelussa. Kolme maaleista on tullut rangaistus­potkuista.

Espanjalainen Martinez siirtyi MM-kisojen jälkeen Portugalin valmentajaksi luotsattuaan vuodesta 2016 asti Belgiaa.