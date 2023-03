Tappara otti avausvoiton KooKoosta.

Jääkiekkoliigan mestarisuosikki Tappara lähetti perjantaina todellisen myrskyvaroituksen haastajilleen puolivälieräavauksessaan KooKoota vastaan.

Runkosarjan voittanut Tappara jätti peli- ja matkustusrasituksista kärsivän KooKoon täysin vaille mahdollisuuksia 4–0-voitolla Tampereella.

Erityisesti kevään kovien pelien erikoismiehenä tunnettu Veli-Matti Savinainen (1+0) ja ykkössentteri Jori Lehterä (2+1) säkenöivät sinioranssien kevään ensimmäisessä pudotuspelissä. Lisäksi Christian Heljanko pysäytti tamperelaisten maalilla kaikki KooKoon 19 kutia.

Savinainen teki täydellisen maskin KooKoo-vahti Oskari Setäsen eteen Jori Lehterän avausmaalissa, tuplasi itse Tappara-johdon Lehterän syötöstä ja vapautti raivokkaat tuuletukset päälle.

”Tässä on vähän kuin pienessä karsinassa oltu viikko ja katsottu kun muut pelaa pudotuspelejä. On se aina hieno tehdä pudotuspeleissä maali, kun on tunnetta ja meininkiä”, vain yhden maalin runkosarjan viimeisiin 17 otteluun tehnyt Savinainen sanoi.

Torstaina Kärpät kesälomalle lähettänyt KooKoo pelasi jo kuudennen ottelunsa kahdeksan päivän sisällä.

”Aika epätervettä tämä varmaan on pidemmän päälle ja altistaa loukkaantumisille. Onneksi ollaan säästytty isoimmilta”, KooKoo-hyökkääjä Heikki Liedes sanoi.

”Viikonloppuna päästään vähän nuolemaan haavoja ja nukkumaan omaan sänkyyn.”

KooKoo ja Tappara kohtaavat seuraavan kerran maanantaina Kouvolassa.