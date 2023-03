Esapekka Lapin matkat Meksikon MM-ralliin ovat menneet vihkoon joka kerta. Tänä vuonna hän on aloittanut kilpailun erinomaisesti.

Leon

Esapekka Lapin, 32, osallistumiset Meksikon MM-ralliin ovat surullista luettavaa.

Ensimmäisellä kerralla mies koki kollektiivisen hyytymisen, kun kaikki Toyotat kyykkäsivät ohuen ilmanalan ja korkean lämpötilan seurauksena, eikä sijoituksia ole tippunut sen jälkeenkään.

Nyt Lappi kilpailee 2 500 metrin korkeudessa kulkevilla erikoiskokeilla Hyundailla.

Valmistautumisen ralliin Lappi teki tiimin kanssa Espanjan vuoristossa – niin korkealla ja kuumassa kuin Euroopassa voi ralliautolla ajaa. Se nosti itseluottamusta.

”En ollut aiemmin soralla ajanut tällä autolla, joten siinä mielessä oli kiva käydä kokeilemassa. Jotain samaa niissä olosuhteissa kuitenkin on, vaikka vaikea tätä oli simuloida siellä. Yritimme moottoriohjelmaa muuttamalla ja tehoja pudottamalla saada tuntumaa tulevaan”, kertaa Lappi.

Lappi on aloittanut tänä vuonna Meksikon MM-rallin erinomaisesti. Hän johtaa kilpailua 10 erikoiskokeen jälkeen.

Hybridimoottori tulisi tarpeeseen, mutta ottaen huomioon uuden tekniikan toimivuuden, epäilyksiä on ilmassa. Tasapuoliseksi tilanteen tekee se, että kyseinen, noin sata kiloa painava sähkömoottori tulee joka tiimille samalta saksalaisvalmistajalta. Näin ollen kilpailuetua ei pitäisi syntyä kenenkään hyväksi.

"Täällä siitä on suurempi hyöty kuin missään muussa kisassa. Vähäinen happi ei vaikuta sähkömoottoriin, mutta se on saatava pysymään elossa ilman mitään erroria [vikaa] tai ylikuumenemista. Erikoiskokeilla kiivetään paljon ylämäkeen, joten lisäteho on siinä kohtaa aina jees.”

Meksikon olosuhteet eivät ole vitsi.

Sadan hevosvoiman tehohävikki tarkoittaa sitä, että autoa vauhdittaa vähimmillään alle 300 hevosvoimaa. Se on surullisen vähän, kun ottaa huomioon, että 1 200-kiloisen möhkäleen kuuluisi pysyä rallivauhdissa joka olosuhteissa.

"Onhan se raaka pudotus. Aina tuntuu siltä kuin auto olisi rikki. Herkemmin joutuu menemään pienemmälle vaihteelle, eikä auto herää niin nopeasti. Sen vuoksi on painettava kaasua aiemmin suhteessa Eurooppaan. Aina siinä kuitenkin sellainen shokki tulee.”

Viimeksi kun Lappi ajoi Meksikossa vuonna 2020, ei kotiin viemisiksi jäänyt kirjaimellisesti yhtikäs mitään. Lapin Ford nimittäin paloi kuin tuhka tuuleen.

Huolimatta synkästä tilastosta Lappi uskoo rallin sopivan itselleen siinä missä mikä tahansa muukin soraralli.

"Silloin kyyti oli hyvää. Toyotalla tipuin jyrkänteeltä rotkoon ja Sitikalla jäin kiikkumaan reunalle. Maaliin en vielä ole keskeyttämättä päässyt, joten jos nyt saisi tilanteen paikattua. Ei siihen mitään syytä ole, miksei tämä ralli minulle sopisi. Kisa on pääosin hyvin syheröinen, mutta olen oppinut ajamaan tätä autoa”, Lappi sanoi ennen vuoden 2023 Meksikon MM-osakilpailun alkamista.