Mark Kingiä epäillään sopupelistä Walesin avoimessa turnauksessa.

Snookerin ammattilaisturnauksia riivaamassa sopupeliskandaalissa käännettiin lauantaina uusi luku. Nyt englantilainen Mark King, 48, on hyllytettiin toistaiseksi ammattilaisturnauksista.

King on ensimmäinen englantilaispelaaja, joka on yhdistetty sopupeleihin. Aiemmin hyllytyksen kohteena on ollut kymmenen kiinalaista snookerammattilaista.

Snookerin ammattilaisjärjestö WPBSA toteaa julkaisemassaan lausunnossa, että Kingin hyllytyksen taustalla on tutkimukset poikkeuksellisesta vedonlyöntikäyttäytymisestä Kingin ja Joe Perryn ottelussa Walesin avoimessa turnauksessa 13. helmikuuta 2023. King hävisi ottelun erin 0–4.

Kingin hyllytys on voimassa vähintään tutkinnan ajan. King voi valittaa päätöksestä.

King on voittanut urallaan yhden snookerin ranking-turnauksen. Hänen paras ranking-sijoituksensa on ollut yksitoista maaliskuussa 2002. Tällä hetkellä Kingin ranking-sijoitus on 57:s.