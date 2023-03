Norjan Vikersundissa tehtiin naisten mäkihypyn historiaa.

Naisten mäkihypyssä tehtiin lauantaina historiaa. Naiset pääsivät ensimmäistä kertaa tositoimiin lentomäessä, joten jolloin luonnollisesti historian pisin hyppy meni moneen kertaan uusiksi.

Kanadalaismäkikotka Alexandria Loutitt leiskautti Norjassa peräti 222-metrisen hypyn. 19-vuotias Loutitt liiteli ennätykseen Vikersundin lentomäessä. Vikersundin mäki on tällä hetkellä maailman suurin.

ME-tulos parantui samana päivänä jo aiemmin. Norjalainen Maren Lundby ponnisti 212,5-metrisen hypyn. 28-vuotias sai nauttia ME-tuloksen haltijan asemasta kuitenkin vain hetken.

Ennen häntä slovenialainen Ema Klinec, 24, teki historiaa samassa kilpailussa. Hänen hyppynsä kantoi 203 metriin. Ensimmäisenä naisena yli 200 metriä ylittänyt mäkihyppääjä joutui kuitenkin toteamaan, että hänen urotekonsa oli paperia kahden muun sankarin rinnalla.

Päivän sankari Loutitt oli lauantain hyppysession jälkeen innosta piukeana.

”Tämä on taianomaista. Katsotaan miten pitkään ennätys pitää. Ehkä saan pitää sen tämän päivän ajan nimissäni. Tämä on aika mahtavaa”, kanadalaishyppääjä hekumoi norjalaiselle NRK:lle.

”Lentomäkeen pääseminen on ollut meille pitkä taistelu. Koko porukka, joka pääsee tekemään tätä yhdessä, on uskomattoman onnellinen ja juhlimme ryhmänä, kun joku hyppää hyvin. Tällaisia hetkiä ei unohda koskaan. Tämä on hurjan tärkeää koko ympäristölle”, Loutitt iloitsi.

Myös Lundby oli innoissaan siitä, että sai pitää ME-tulosta hallussaan edes hetken.

”Oli ihanaa pitää sitä nimissään ainakin hetken. Se oli hyvä hyppy ja sain lentämällä vielä lisämetrejä”, hän tuumi NRK:lle.

Loutitt hyppää hurjaa kevättä, sillä Planican MM-kisoissa hän voitti suurmäen maailmanmestaruuden.

Naiset hyppäsivät lauantaina Vikersundissa kolme testikierrosta. Sunnuntaina on luvassa ensimmäinen lentomäen kilpailu.