Valioliigan tyvipää on tällä hetkellä äärimmäisen tiukka.

Jalkapallon Englannin Valioliigan jumboseura Southampton osoitti jälleen venymiskykyään liigan kärkipäätä vastaan, kun joukkue nousi kotikentällään komeasti 3–3-tasapeliin Tottenhamin kustannuksella.

Liigassa neljäntenä oleva Tottenham siirtyi ottelussa toisella puoliajalla jo 3–1-johtoon Harry Kanen ja Ivan Perisicin osumilla, mutta Southampton ei luovuttanut. Theo Walcott kavensi tilannetta vain pari minuuttia Perisicin maalin jälkeen, ja lisäajalla James Ward-Prowse paukutti loppulukemat rangaistuspotkusta.

Viime viikolla Manchester Unitedin maalittomaan tasapeliin pakottanut Southampton on kerännyt vain 23 pistettä, mutta haastajaseurat eivät ole joukkueesta kaukana. Valioliigan tyvipää on tällä hetkellä äärimmäisen tiukka, sillä sijalla 12 oleva Crystal Palace on sijalla 20 olevaa Southamptonia vain neljä pistettä edellä.

Putoajan paikalla pisteen Southamptonin edellä oleva Bournemouth kärsi Aston Villan vieraana tylyn 0–3-tappion, mutta Leeds kohensi asemiaan merkittävästi kukistamalla vieraskentällä Wolverhamptonin 4–2.

Leeds nousi kolmen pisteen turvin Palacen ja Wolverhamptonin kantaan 14:nneksi. Wolvesin espanjalaispuolustaja Jonny sai ottelun lopussa punaisen kortin väkivaltaisten otteiden takia.

Liigassa kahdeksatta paikkaa pitävä ja sarjapaikkansa osalta "kuivilla" oleva Brentford jäi kotikentällään 1–1-tasapeliin Leicesteriä vastaan. Myös Leicester on putoamisuhan alla, sillä joukkue on kerännyt vasta 25 pistettä.