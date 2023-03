TPS Salibandyn sunnuntain ottelun otteluisäntänä on kansanedustajaehdokas.

TPS Salibandy pelaa F-liigan pudotuspeleissä. Kuva on runkosarjan viimeiseltä kierrokselta.

Salibandyn miesten F-liigan pudotuspelien puolivälierät ovat parhaillaan menossa. Lauantaina TPS Salibandyn kannattajat, TPS-kannattajat, julkaisi kannanoton, jossa kannattajayhteisö arvostelee kovin sanoin sunnuntain puolivälierän otteluisännän valintaa.

TPS Salibandy tiedotti perjantaina, että otteluisäntänä on kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok). Sirén on ehdolla myös kevään eduskuntavaaleissa, ja TPS on myös ottelumainoksessaan verkkosivuillaan ja muun muassa Facebookissa julkaissut Sirénin kuvan äänestysnumeroineen.

”TPS-kannattajat ei hyväksy seuran ottelutapahtumien hyödyntämistä puolepolitiikan ajamiseen, olivat kampanjoivan ehdokkaan poliittiset ajatukset millaisia tahansa”, kannanotossa todetaan.

Kannattajat toteaa myös ymmärtävänsä, että TPS Salibandylla on asiassa taloudellinen intressi, mutta ottelutapahtuman alistamista puoluepolitiikkaan he eivät ymmärrä.

”Kyseessä on ummehtunut tuulahdus jostain menneiltä ajoilta eikä sille pitäisi olla paikkaa TPS:n nykytoiminnassa.”

TPS-kannattajat vielä korostavat, että kannanotto ei ole Siréniä vastaan.

”Hänen puoluepoliittiseen kampanjointiinsa TPS:n kotiottelu on kuitenkin väärä foorumi”, kannanotossa todetaan.

TPS-kannattajat saa tukea näkemyksilleen Suomen jääkiekkoilijoiden yhdistyksen puheenjohtajalta Teemu Ramstedtilta.

”Urheilu on osa yhteiskuntaa, myös politiikkaa, mutta puoluepolitiikka olisi hyvä pitää pois urheilun ytimestä, ottelutapahtumista, kilpailuista jne. Säilytetään ne hetket ja eri urheiluyhteisöt mieluummin neutraaleina”, Ramstedt kirjoittaa Twitterissä.

TPS johtaa puolivälierien ottelusarjaa voitoin 2–0. Välieriin vaaditaan neljä voittoa.