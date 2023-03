Lauri Markkanen sai kutsun Draymond Greenin show’n vieraaksi.

Koripalloliiga NBA:n supertähtien joukkoon tällä kaudella noussut Lauri Markkanen on kiinnittänyt kollegoidensa huomion. Tuntuu siltä, että lähes kaikki haluavat osansa ”Finnisheristä”.

Nelinkertainen NBA-mestari Draymond Green kutsui Markkasen vieraaksi suosittuun podcastiinsa maaliskuun kolmannella viikolla.

Yhdysvaltalainen Green, 33, on valittu neljä kertaa NBA:n tähdistöpeliin, jossa Markkanen esiintyi helmikuussa ensi kertaa urallaan. Golden Staten pelaaja on valittu kerran liigan parhaaksi puolustavaksi pelaajaksi.

Hän heitti nyt Markkaselle kovan väitteen.

”Luka Dončić väitti tulokaskaudellaan, että pisteiden tekeminen NBA:ssa on paljon helpompaa kuin Euroopassa. Oletko samaa mieltä?” Green kysyi.

Yli 25 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla runkosarjan loppua kohti paineleva Markkanen ei pitänyt kynttilää vakan alla.

”Osittain kyllä. Huomasin EM-kisoissa [syyskuussa vuonna 2022], ettei minulle vihelletä vapareita niin kuin NBA:ssa. Lisäksi peliaika on lyhyempi eikä puolustuksessa ole kolmen sekunnin sääntöä, joten sekin vaikuttaa pistekeskiarvoihin. Joten joo, olen samaa mieltä”, Markkanen sanoi.

Rennon letkeä suomalainen ei kuitenkaan halunnut ottaa täysin jyrkkää kantaa puhuttavaan aiheeseen.

”Toisaalta taas... Tein EM-kisoissa enemmän pisteitä kuin olen tehnyt NBA:ssa. Mutta on siinä perää”, Markkanen virnisti.

Podcastissa kaksikko juttelee muun muassa Markkasen shokkisiirrosta Utahiin, Jazzin sensaatiokaudesta, Susijengin merkityksestä ja Markkasen perhe-elämästä.

Markkanen, 25, on aiemminkin kertonut, miten tärkeä perhe on hänelle. Markkasella ja hänen elämänkumppanillaan Verna Aholla on kaksi- ja viisivuotiaat lapset.

”On vaikeaa olla pois kotoa. Esikoinen syntyi kesken tulokaskauteni ja kipuilin perhe-elämän takia pari ensimmäistä kautta. Koris on ollut aina vain hauska peli, mutta nyt se on työni. Haahuilin harmaalla alueella pelistä nauttimisen ja suorituspaineiden välillä”, Markkanen jutteli.

”Jos minulla on huono peli, se on vain huono päivä töissä. Sitten suljen pukukopin oven takanani ja leikin poikani kanssa piilosta. Se on todella auttanut korisuraani. Nautin pelistä ja tapahtuipa mitä tahansa, kotona koripallolla ei ole enää väliä.”

Markkanen on hinannut huippuotteillaan Utahin lähelle NBA:n pudotuspelejä.

Lauantaina Markkanen heitti 28 pistettä, kun Utah kaatoi itäisen konferenssin jättiläisen Boston Celticsin 118–117.