Tottenhamin manageri Antonio Conte arvosteli pelaajiaan itsekkäiksi ja seurajohtoa osaamattomaksi.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Tottenhamin manageri Antonio Conte tiedetään tulisieluiseksi valmentajaksi. Kun Tottenham menetti lauantaina kahden maalin johdon Southamptonin vieraana (lopputulos 3–3), Conte antoi palaa ottelun jälkeisessä mediatilaisuudessa.

Conte piti lähes kymmenen minuutin puheen, jossa hän arvosteli joukkueensa pelaajia itsekkäiksi. Myös seuran johto sai kuulla kunniansa. Conte meni yhtä ottelua pidemmälle: hänen mielestään on selkeät syyt, miksi Tottenham ei menesty.

”Koska he ovat tottuneet siihen. He eivät pelaa mistään tärkeästä. He eivät halua pelata paineen alla. He eivät halua pelata stressaantuneina. Näin on helpompaa. Tämä on Tottenhamin tarina. Omistaja on ollut täällä 20 vuotta, eivätkä he ole koskaan voittaneet mitään, mutta miksi?” Conte luetteli.

Jos tarkkoja ollaan, Tottenham on viimeisen 20 vuoden aikana voittanut pokaalin: Englannin liigacupin vuonna 2008.

Nyt esimerkiksi BBC kysyy, miten pelaajat reagoivat näin kovaan arvosteluun. Joukkueella on kuitenkin yhä mahdollisuus Mestarien liigaan oikeuttavaan neljänteen sijaan.

”Conte voi olla oikeassa [väitteidensä kanssa], mutta hänen tehtävänsä on myös puuttua tilanteeseen eikä hän voi paeta omaa osaansa syyllisyydestä esityksiin”, BBC:n Phil McNulty kirjoittaa.

McNultyn mielestä Tottenhamin pelaajilla on kaksi vaihtoehtoa: he voivat osoittaa pelikentällä Conten väitteet vääriksi tai alkaa kapinoida manageriaan vastaan – manageria, joka on tehnyt heistä ”julkisen spektaakkelin”.

Vastavasti Tottenhamin puheenjohtajalla Daniel Levyllä on nyt maajoukkuetauon ajan aikaa miettiä Conten tilannetta. Conten sopimus on päättymässä ensi kesänä.

The Athletic menee vielä pidemmälle.

”Hän [Conte] puhui kuin mies, joka on luopunut pelaajistaan, suhteestaan seuraan ja koko ajatuksesta, että hän olisi manageri, joka nostaisi Tottenhamin seuraavalle tasolle”, The Athletic kirjoittaa.

”Hän jopa kuulostaa siltä, että hän luovuttanut kamppailun neljännestä sijasta, joka on ainoa jäljellä oleva tavoite.”