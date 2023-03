Snookeria riivaa sopupelit – tässä on kaksi syytä, mitkä johtavat vilppiin

Snookerturnauksissa 16 tai vielä 32 pelaajan joukkoon yltävät pääsevät hyville ansiolle, mutta sen jälkeen palkkiot putoavat rajusti, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Snooker näyttäytyy esimerkiksi television katsojille tyylikkäänä lajina, jossa yleisö on hillittyä ja pelaajat hyväkäytöksisiä. No, välillä supertähti Ronnie O’Sullivan hämmentää pakkaa tempauksillaan, mutta sekin tuo lajiin omaa viehätystään.

Lisäksi usein esille tullee suuret rahapalkkiot. Summat eivät ole mitään tenniksen grand slam -turnausten tasoa, mutta parhaimmillaan pelaajat pääsevät satojen tuhansien puntien palkkioihin.

Ja sitten putoaa pommi: useat pelaajat ovat sortuneet sopupeleihin. Snookerissa?

Kyse ei kuitenkaan ole uudesta asiasta. Lajia pidempään seuranneet muistavat muun muassa Quinten Hannin, Joe Jogian ja Stephen Leen. Heidän on todettu hävinneen tahallaan otteluita noin kymmenen vuotta sitten.

Nyt meneillään oleva sopupeliaalto koskee erityisesti nuoria kiinalaisia pelaajia. Tutkittavana on peräti kymmenen pelaajan toiminta ammattilaisturnauksissa.

Lue lisää: Snookerin sopupeli­skandaali paisuu: kolmen pelaajan epäillään houkutelleen muita pelaajia vilppiin

Miksi juuri kiinalaiset pelaajat ovat epäiltyinä? Snooker on todella iso laji Kiinassa ja siksi myös merkittävä vedonlyöntikohde. Se taas houkuttelee huijaamiseen.

Kiinalaiset pelaavat pääasiassa kaukana kotimaastaan Britanniassa, kielitaito voi olla puutteellista ja on jopa arveltu uhkailuista, jotka koskisivat pelaajien perheitä. Siinä yhtälössä pienet tahalliset lyöntivirheet voivat tuntua pienimmältä pahalta.

Lauantaina katseet kohdistuivat myös Englantiin, sillä uusin hyllytetty pelaaja ei enää ollutkaan kiinalainen vaan englantilainen Mark King.

Lue lisää: Snookerin sopupeli­skandaali laajenee: nyt englantilainen huippu­pelaaja hyllytettiin

Samat perusteet kuin kiinalaisiin eivät enää sovi syiksi. Tässä kohtaa nousee esille palkkiot.

Snookerturnauksissa 16 tai vielä 32 pelaajan joukkoon yltävät pääsevät hyville ansiolle, mutta sen jälkeen palkkiot putoavat rajusti.

Esimerkiksi King on ollut parhaimmillaan rankingissa sijalla 11, nyt hän on 57:s. King on ansainnut viimeisen vuoden aikana 17 500 puntaa (noin 20 000 euroa), mikä kalpenee kärkipelaajien satojen tuhansien puntien tienesteistä.

Kun mennään ranking-listalla alaspäin, sijalla 100 oleva pelaaja on saanut palkkiorahoja enää 10 000 puntaa (noin 12 000 euroa).

Snookerissa vilpin huomaaminen on vaikeaa, sillä huippupelaajatkin tekevät välillä odottamattomia virheitä. Snooker on myös yksilölaji, joten vilppiin ei tarvita joukkueellista pelaajia.

Tapaukset tulevat pääosin ilmi epätyypillisen vedonlyöntikäyttäytymisen kautta. Eli jossain ottelussa on lyöty poikkeuksellisen paljon vetoa jonkun pelaajan voiton (käytännössä vastustajan tappion) puolesta.

Kingiin kohdistuneen epäilyn jälkeen nousee esille iso kysymys: kuka tai ketkä seuraavaksi?

Oikaisu 19.3.2023 kello 13.25: Korjattu Mark Kingin vuoden tienistit. Jutussa oli aiemmin ranking-listan ansiot, 77 000 puntaa, joka koostuu pidemmältä ajalta.