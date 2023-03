Lewis Hamiltonin vierellä F1-kisoissa ollut Angela Cullen ei enää kierrä osakilpailuissa.

Formula ykkösten moninkertaisella maailmanmestarilla Lewis Hamiltonilla eivät ole kilpailut sujuneet viime kaudella eivätkä kauden avauskisassa.

Näissä kilpailuissa hänen vierellään liikkui vielä kuntovalmentaja ja fysioterapeutti Angela Cullen, mutta perjantaina kaksikko ilmoitti yhteistyön päättyneen.

Cullen oli Hamiltonin kuntovalmentajana vuodesta 2016 lähtien. Cullenin palkkasi Hamiltonille Hintsa Performance, joka vastaa useiden F1-kuskien kuntovalmennuksesta. Yritys on jo edesmenneen suomalaisen Aki Hintsan perustama.

Hamilton ei ole perustellut eron syitä. Formula1 News -sivuston mukaan Hamilton korostaa, että hän ja Cullen ovat yhä läheisiä ystäviä.

”Hän on elämässään nyt uudessa vaiheessa. Olemme yhä todella läheisiä”, Hamilton totesi.

Cullen totesi sosiaalisessa mediassa olevansa kiitollinen vuosistaan F1:ssä.

Sen sijaan Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff toteaa Racefans-sivustolle, että Cullenin lähtö tuli Hamiltonin aloitteesta.

”Me kehitymme organisaationa ja jos asiat eivät enää toimi, meidän pitää olla rehellisiä ja tehdä muutoksia”, Wolff sanoo.

Wolffin mukaan Cullen on aina Mercedes-tallin maskotti.

”Hän on ainoa, joka on äänekkäämpi kuin käynnistyvä auto. Mutta jos tämä on hänen [Hamiltonin] päätöksensä, tuemme häntä, mihin suuntaan hän haluaakin mennä.”