Lauri Markkanen jatkoi huimia otteitaan NBA:ssa, ja Jazz keksi lisää Suomi-viittauksia.

Utah Jazz on tällä kaudella suoriutunut aika ajoin erinomaisesti koripallon NBA-parketeilla, ja myös seuran sosiaalisen median osaaminen on lämmittänyt sydämiä – ainakin suomalaisia.

Nokkelasta sanailusta saatiin tuorein näyte, kun Jazz kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen sarjan kovimpiin kuuluvan Boston Celticsin lauantain kierroksella lukemin 119–118.

Isäntien ja koko ottelun suurin tähti oli Lauri Markkanen, joka heitti 28 pistettä ja otti kymmenen levypalloa.

Jazz hehkutti Markkasta Twitterissä useaan otteeseen, ja erityisesti yksi sanaleikki oli ylitse muiden.

”Markka-man in the paint”, oli kuvatekstinä Markkasen donkin yhteydessä. Paint-sanalla tarkoitetaan korin edustalla olevaa aluetta.

Suomalaistähden sukunimestä oli väännetty nokkela muunnos, ja markka-sanan merkityskin oli ilmeisesti tiedossa. Siitä viestivät kaksi emojia, joilla oli silminä ja kielenä dollarin merkit.

Myös perinteisempi englanninkielinen sanaleikki nähtiin, kun Markkanen toi kolmen pisteen heitollaan Jazzin pisteen päähän Bostonista ottelun loppuhetkillä.

”Right on the markk, right on time”, Jazz tviittasi kirjoittaen mark-sanan kahdella k-kirjaimella Markkaseen viitaten. Lause tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”napakymppi juuri oikeaan aikaan”.

Jazz on amerikkalaiseen tapaan ymmärtänyt suurimman tähtensä merkityksen, ja Markkasta halutaan nostaa esille mahdollisimman paljon. Suomalaisuus tarjoaa siihen yhden kulman, ja Suomi-viittauksia onkin nähty tihenevään tahtiin.

Reilu viikko sitten pelatussa ottelussa Orlando Magicia vastaan Jazz opetti faneilleen hieman Suomen maantietoa yhden Markkasen donkin yhteydessä.

”Finnisher [Markkasen lempinimi] meni tuossa Vaasasta Helsinkiin”, Jazzin Twitter-tilillä julkaistun videon yhteydessä todettiin.

Kentän päästä päähän kuljettamista kutsutaan yleisesti termillä coast to coast, eli rannikolta rannikolle. Vaasasta Helsinkiin on varsin nokkela tapa ilmaista sama asia.