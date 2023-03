Rantanen teki jo kauden 46. maalinsa, kun Colorado kaatoi Detroitin maalein 5–1.

Colorado Avalanchen hyökkääjä Mikko Rantanen onnistui jälleen maalinteossa, kun joukkue kaatoi Detroit Red Wingsin lauantain kierroksella lukemin 5–1. Osuman ansiosta Rantanen nousi yksin yhden NHL:n maalintekotilaston kärkipaikalle.

Rantanen viimeisteli joukkueensa viidennen osuman kolmannessa erässä. Maali oli Rantaselle jo kauden 46:s, eli 50 osuman haamuraja on jo melkein kosketusetäisyydellä.

Maali syntyi viidellä viittä vastaan pelatessa, ja nimenomaan tasakentällisin tehdyissä maaleissa Rantanen on koko NHL:n ykkönen.

46 maalista peräti 36 on syntynyt tasakentällisin. Toisena tilastossa on Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid, joka on tehnyt 35 maalia tasakentällisin. Bostonin David Pastrnak on kolmantena 32 maalilla.

Yhteensä McDavid onkin sitten heiluttanut verkkoa peräti 58 kertaa, ja hän johtaa maalipörssiä ylivoimaisesti.

McDavid on selvällä erolla ykkönen myös pistepörssissä tehoilla 58+76. Joukkuekaveri Leon Draisaitl on toisena pisteillä 44+60. McDavid on ykkönen myös tasakentällisin tehdyissä pisteissä tehoilla 35+53.