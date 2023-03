Patrik Laine pelaa seuraavassa ottelussa keskushyökkääjänä.

Tesoman tykki -lempinimeä kantava Patrik Laine on totuttu näkemään kaukaloissa aina laitahyökkääjänä, mutta nyt tilanteeseen on tulossa muutos.

Columbus Blue Jacketsin apuvalmentaja Pascal Vincent kertoi sunnuntaiaamuna Yhdysvaltain aikaa paikalliselle medialle, että Laine pelaa saman illan ottelussa Vegas Golden Knightsia vastaan keskushyökkääjänä.

Laidoilleen hän saa tähtihyökkääjä Johnny Gaudreaun ja tulokaspelaaja Kiril Martšenkon.

Laine on pelannut tällä kaudella Columbuksen riveissä 53 ottelua tehoin 22+26.

Blue Jackets on sarjataulukossa koko liigan viimeisenä ja on matemaattisestikin jo ulkona pudotuspeleistä, vaikka joukkueella on jäljellä vielä 14 ottelua.