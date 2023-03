HIFK jatkoi hallintaansa naisten kiekkofinaaleissa ja saattaa juhlia mestaruutta jo tiistaina Helsingin jäähallissa.

HIFK on ollut ylivoimainen kahdessa finaalipelissä. Kuva ensimmäisestä kohtaamisesta lauantailta.

HIFK osoittautui tylyksi vieraaksi Kiekko-Espoolle jääkiekon naisten toisessa loppuottelussa. HIFK voitti ottelun 4–0 ja siirtyi finaalisarjassa 2–0-johtoon.

Tittelin vaaditaan kolme voittoa, ja HIFK:lla on ensimmäinen mahdollisuus kultajuhliin tiistaina, kun ottelu pelataan Nordenskiöldinkadun jäähallissa.

”Vielä on pelejä jäljellä”, Kiekko-Espoon runkopuolustaja Tea Villilä kommentoi.

”On keskityttävä olennaiseen. Reagoitava siihen, mitä tapahtuu. Että voi tulla vaaleanpunainen norsu hallin katosta läpi niin ihan sama, peli jatkuu”, Villilä linjasi.

Yleensä HIFK:n naisten joukkue pelaa Pirkkolassa, jossa lauantaina kotijoukkueen 9–2-voittoa todisti 274 katsojaa. Kiekko-Espoon kotipaikassa eli Tapiola-2-hallissa yleisöä oli sunnuntaina 269 katsojaa.

Nordenskiöldin jäähallin kapasiteetti on 8 200 katsojaa, mutta naisten otteluun myydään korkeintaan 5 000 lippua.

”Kun se on sinne siirretty, niin ehdottomasti halli täyteen. Se on ainut ratkaisu. Ei ole kummallekaan joukkueelle kiva, jos halli on ihan tyhjä”, Villilä pohti.

”Kaikki espoolaiset, helsinkiläiset ja pk-seudun asukkaat sinne vaan katsomaan. Mökki täyteen.”

Vuosi sitten sama kaksikko kohtasi finaalisarjassa, jossa Espoo karkasi 2–0-johtoon. HIFK kiri ja siirsi ratkaisun viidenteen otteluun, jonka espoolaiset voittivat 8–3.

”Joukkueena reagoimme paremmin kuin lauantaina. Mutta tulos oli mitä oli. Mielestäni tässä omassa (Pirkkolaa) pienemmässä kaukalossa saimme enemmän kamppailua. Maalinteossa on parannettavaa”, Villilä vertaili.

Pyhänä kolme neljästä osumasta syntyi erikoistilannepelissä.

”Jos olet ylivoimalla, niin se on paikka tehdä maali. Ne ratkaisevat paljon”, Villilä painotti.

Toisessa erässä HIFK:n puolustaja Ilona Palin sai kovan tällin niin, että jäi hetkeksi jäälle. Tilanteesta ei tuomittu jäähyä.

”Pelaajat pelaavat ja tuomarit tuomitsevat. En sanoisi, että tuomarit olisivat mitenkään ratkoneet näitä pelejä kumpaankaan suuntaan”, Villilä kuvasi.

Kiekko-Espoon joukkue valmentajineen odottaa nähtyä enemmän niin sanotuilta johtavilta pelaajilta.

”HIFK:n kärki pelaa tällä hetkellä huippujääkiekkoa. Meidän kärkipelaajat eivät ehkä ole ihan samaan pystyneet”, Kiekko-Espoon vastuuvalmentaja Sami Haapanen pohti.

”Tiistaina on seuraava sauma. Se on käytettävä tai kausi on ohi”, Haapanen mottosi.