Lukko ehti tehdä ottelun ensimmäisen maalin ja hallita peliä mielin määrin. Sitten HIFK iski kolmesti ja raumalaiset vaihtoivat maalivahtia.

Rauma

Lukko–HIFK 3–5 (voitot 0–3)

Joskus pieni hetki peliaikaa voi kääntää jääkiekko-ottelun asetelmat päälaelleen täysin yllättäen. Niin kävi Raumalla keskiviikkona, ja kolmessa minuutissa iskemiensä maalien avittamana HIFK vei puolivälieräsarjan katkolle.

Kotijoukkue Lukko tuli otteluun vahvasti, ja HIFK:lla oli vaikeuksia saada omaa hyökkäyspeliään käyntiin raumalaisten vahvan paineen alla. Avausmaali syntyi Lukon Antti Saarelan ohjauksesta, ja Lukon maalivahdin torjuntamäärä roikkui sitkeästi yhdessä.

Vielä erän puolivälissä kukaan Äijänsuon hallissa ei olisi uskonut, että Lukko vaihtaa maalivahtia kahden maalin tappioasemassa ennen kuin ottelu ehtii 15 minuutin kohdalle.

Ensin Otto Paajanen jäi kolmen Lukon pelaajan keskelle vapaaksi. Sebastian Dykin syöttö löysi konkarin lavan ja kiekko takakulmaan ajassa 11.30.

Perään HIFK pääsi ylivoimalle ja Julius Nättisen syöttö löysi Dykin täysin yksin maalin takakulmalta kaksi minuuttia avausosuman jälkeen. Vajaa minuutti myöhemmin ajassa 14.21 Kristian Vesalainen laukoi kiekon takakulmaan, ja Lukon maalilla aloittanut Artem Zagidulin luisteli vaihtoon.

Kun Lukon hallinta jatkui, tilalle tulleelle Samuel Jukurille kirjattiin ensimmäinen torjunta vasta toisen erän puolella.

”Meillä ei pelien alut ole olleet ihan parhaita ja tänäänkin Lukko tuli kovaa niin kuin vähän odotettiinkin, mutta ei pystytty ihan siihen alkuun vastaamaan. Kun siitä päästiin yli, saatiin vähän omaakin peliä paremmaksi”, sanoi HIFK:n laitahyökkääjä Iiro Pakarinen.

Pakarinen löi kiekon verkkoon kolmannessa erässä kaksi kertaa. Ensimmäinen vei HIFK:n jo kolmen maalin karkumatkalle lukemin 4–2.

Lukko kavensi, kun Jere Karjalainen pääsi alivoimalla läpiajoon, mutta vielä saman jäähyn aikana Pakarinen osui toistamiseen. Myös Karjalainen nosti illan saldonsa kahteen maaliin, kun Lukko pelasi ilman maalivahtia, mutta 5–3-lukemia lähemmäs Lukko ei päässyt.

”Todella sitoutunutta ja sitkeää puolustustaistelua. Hyökkäyspeli oli tehokasta, mutta sitä ei ollut ihan tarpeeksi. Ei niin paljon kuin haluamme. Lukon kova paine ja vahva ote kestivät koko pelin. Emme saaneet pitkiä painostusjaksoja, mutta olimme tehokkaita”, sanoi HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen.

Sarja on katkolla HIFK:lle tulevissa peleissä. Ensimmäisen kerran HIFK pääsee yrittämään katkaisua perjantaina kotihallissaan.

Lukolla on pohdittavaa etenkin maalivahtivalinnassaan. Zagidulin ei pystynyt ottamaan tärkeitä koppeja avauserässä, kun HIFK sai muutamat paikkansa. Venäläisvahti on ollut suvereeni ykköstorjuja Raumalla läpi kauden, mutta vire ei ole kantanut pudotuspeleihin. HIFK:n Roope Taponen on ottanut selvän niskalenkin virkaveljestään puolivälieräsarjassa tähän mennessä.

”Meidän maalivahti oli etevämpi kuin vastustajan”, Peltonen totesi ottelun jälkeen.