Toukokuussa ajettavassa Portugalin osakilpailussa kaikkien Rally1-autojen on käytettävä äänitehostetta hybridialueella.

Toyota on ainoa rallitalli, joka toi autoonsa vaaditun äänitehosteen.

MM-rallien turvallisuutta parantaakseen Kansainvälinen Autoliitto FIA nuiji pöytään päätöksen, jolla autojen ääni muuttuu.

Kyse ei ole valtavasta muutoksesta, sillä äänenmuunnos tulee pakolliseksi vain niin sanotuilla HEV-alueilla, eli lyhyillä jaksoilla, jotka Rally1-auton on selvittävä pelkällä sähkömoottorilla.

Tällaisia jaksoja on tavallisesti yhteensä noin kolme kilometriä per MM-ralli. Tavallisesti HEV-alue sijoittuu huoltoalueelle, jossa ralliauton on puikkelehdittava jonkin verran kisayleisön ja toimitsijoiden seassa.

Sähkömoottori itsessään ei pidä minkäänlaista ääntä, joten autoa ei yksinkertaisesti kuule ilman äänitehostetta, mikä voi aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita.

Todellisuudessa Kansainvälinen autoliitto FIA teki sääntömuutoksen koskemaan jo vuodenvaihdetta, mutta koska Toyota oli ainut tiimi, joka toi autoonsa äänitehosteen, pidennettiin siirtymäaikaa vaivihkaa.

Toistaiseksi asia ei ole kiinnostanut lainkaan M-Sport Fordia tai Hyundaita, joten Toyotakin on luopunut äänitehosteestaan.

Ääntä tuottaa 170 grammaa painava laite, ja äänen on sääntöjen mukaan oltava vähintään 85dB suuruinen.