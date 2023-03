Susanna Saapunki sijoittui vuorihiihdon eli skimon maailmancupissa 12:nneksi.

Raskaat olosuhteet ja 15 asteen lämpötila toivat Susanna Saapungille viikonloppuna lisähaasteen vuorihiihdon maailmancupissa Itävallan Schladmingissa.

”Kisa oli erittäin vaativa, ja märkä keli oli minulle uusi ja haastava”, 12:nneksi sijoittunut Saapunki kertoo Suomen Kiipeilyliiton tiedotteessa.

Vuorihiihto tunnetaan yleisesti nimellä skimo, joka on lyhenne lajin englanninkielisestä nimestä ski mountaineering.

Nykyisin vuorijuoksijana kilpaileva entinen maajoukkuehiihtäjä kertoo keskittyvänsä jo juoksuharjoitteluun ja hiihtäneensä viimeisen kolmen viikon aikana vain kerran.

”Siihen nähden sijoitus on hyvä ja kuvaa perustasoa, mihin ominaisuuteni riittävät tällä hetkellä. Ensi kaudella on mielenkiintoista lähteä haastamaan kärkeä ja testaamaan myös olympialaji sprinttiä. Tästä on hyvä jatkaa”, hän suunnitteli.

Schladmingissa Saapunki kilpaili vertikaalikisassa, joka hiihdettiin erittäin vaativaksi kuvaillulla reitillä.

Nousua kertyi 2,2 kilometrin matkalla 600 metriä.

Vertikaalikisassa hiihdetään vain ylämäki. Laji ei kuulu olympiaohjelmaan.

Vuorihiihtokisa oli Saapungille uran viides. Kisan voittoon nousi Itävallan Sarah Dreier, joka jätti lajia hallitsevan ranskalaisen Axelle Gachet-Mollaret’n kakkoseksi.

Ajassa 25.43,8 maaliin tullut Saapunki hävisi Dreierille reilut kaksi minuuttia (2.02,9).

”Nämä radat sopivat minulle hyvin. Nyt on helppo lähteä kotiin harjoittelemaan oikeat tekniikat vaativiin laskuihin ja nousuihin.”

Vuorihiihto on mukana vuoden 2026 olympialaisissa. Kilpailumuotoina ovat miesten ja naisten sprinttikilpailut sekä sekaviesti.