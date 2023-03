Mercedeksen pitäisi pystyä päivityspaketillaan ihmeisiin. Onneksi on Fernando Alonso.

Konkari Fernando Alonson paluu kärkikahinoihin on piristänyt formula ykkösten alkukautta.

Taisi konkareiden konkariakin jännittää. Fernando Alonso starttasi vasta toisen kerran eturivistä sitten kesän 2012, kun hän lähti sunnuntaiseen formula ykkösten Saudi-Arabian osakilpailuun.

Alonso pysäytti autonsa hieman vinoon ja sai viiden sekunnin aikarangaistuksen. Se ei lopulta maksanut mitään, ja ihan hyvä niin.

Alonson paluu kärkikahinoihin Aston Martinilla on ollut kauden alkumetrien ehdoton jättipaukku. Aston Martin suunnitteli autonsa täksi kaudeksi lähes täysin uusiksi, ja lopputulos on ollut jo nyt hurja. Talli on jo kerännyt reilusti yli puolet koko viime kauden pistesaaliistaan.

Aston Martin on ollut tasaisen nopea jokaisessa sessiossa toistaiseksi, joten mistään yhdestä suonenvedosta ei ole kyse. Kuinka kauan näin huima vire sitten jatkuu, on jo toinen kysymys.

Alkukauden yllättäjiä aina silloin tällöin nähdään, mutta näiden ongelma on pysyä kehityskilpailussa suurtallien kyydissä. Nykyiset tuulitunnelirajoitukset kuitenkin auttavat Aston Martinia.

Rahasta Aston Martinilla ei tarvitse pelätä. Siitä pitää huolen tallin miljardööriomistaja Lawrence Stroll. Moni on yrittänyt vallata formula ykköset rahan voimalla, mutta jokainen on saanut huomata, että sen rinnalle tarvitaan myös älyä, osaamista ja vahvaa tallia.

Nyt taustat alkavat olla Strollin miljoonasatsausten jälkeen kunnossa. Keväällä valmistuu yli 200 miljoonaa euroa maksanut uusi tehdas ja hieman myöhemmin myös upouusi tuulitunneli. Tähän asti talli on työskennellyt yli 30 vuotta vanhoissa tiloissa, jotka ovat Jordan-tallin peruja.

Aston Martin ei siis välttämättä jää tähdenlennoksi. Ja siitäkös Fernando Alonso osaa ottaa ilon irti.

Alonso, 41, on formula ykkösten ihmemies, jota ikä ei näytä hidastavan lainkaan. Espanjalainen debytoi sarjassa 2001 samaan aikaan Kimi Räikkösen kanssa.

Vuosien 2005 ja 2006 mestari oli kauan yksi sarjan ehdottomista kärkikuljettajista, mutta vikuroivan luonteensa takia hän ei ole ollut pitkään aikaan suurtallien tähtäimessä. Hän lähti Ferrarilta kauden 2014 jälkeen ja jätti samalla hyvästit kärkisijoille. Tai näin ainakin luultiin.

Nyt hänellä on tämän kauden kahdesta kisasta kasassa enemmän palkintosijoja kuin kuudelta viime kaudelta yhteensä.

Alonson piinkova taistelutahto ja raaka nopeus ovat juuri sitä, mitä F1-sarja kaipaa. Hän on väriläiskä, josta niin fanit, media kuin sarjakin saavat parhaan irti silloin, kun hän on starttiruudukon etualalla.

Kuten Alonso itse Netflixin F1-sarjassa sanoi, formuloissa on hyviä ja pahoja poikia, ja hän kuuluu sinne pimeälle puolelle.

Alonson autoa kiihdyttää Mercedeksen voimayksikkö ja siinä on myös Mercedeksen vaihdelaatikko ja jousitus. Sekös on piikki Mersu-pomo Toto Wolffin lihassa. Asiakastalli nöyryyttää moninkertaista mestaria.

Mercedeksen viime kauden loppu oli vahva ja nosti rutkasti odotuksia. Alkanut kausi onkin ollut pettymys. Lewis Hamiltonilla ja George Russellilla ei näytä olevan eväitä Max Verstappenin haastamiseksi.

Koska kausi on jättimäisen pitkä, kurssin voi vielä kääntää, mutta kiire tulee. Takamatka on iso, todennäköisesti liian iso. Toto Wolff lupaili Saudi-Arabiassa, että autoon on tulossa jättimäisiä parannuksia.

Mercedes myllää koko autonsa uusiksi. Kuinka pian se tapahtuu ja kuinka paljon se auttaa, on koko kauden kannalta kriittistä. Verstappenin ajelu voitosta voittoon alkaa pian kyllästyttää kaikkia muita paitsi hollantilaisia.

Tällä tahdilla kilpailuista tulee mielenkiintoisia vain, jos Verstappen joutuu syystä tai toisesta starttaamaan kisoihin keskijoukoista niin kuin Saudi-Arabiassa. Edes 15. lähtöruutu ei suureksi esteeksi osoittautunut, ja Red Bullin kaksoisvoitto varmistui hyvissä ajoin.

Jos tekniikkamurheista ei tule isompaa ongelmaa, Verstappen voi hyvinkin uhitella viime kauden voittoennätystään. Red Bullin kilpailuvauhti on ylivoimaista.

Takana on kaksi erilaista rataa, eikä Red Bull ole saanut haastetta kummassakaan.