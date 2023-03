Kiekkoliigan mestaruus on ratkeamassa, mutta vain Jenni Hiirikosken ikävä loukkaantuminen kiinnostaa

Kun ottelut katosivat harvojen palveluun, onko väki tullut katsomaan otteluita paikan päälle? Eivät ole, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa

HIFK on hallinnut finaalisarjan ensimmäisiä kahta ottelua.

Liigan finaalisarja on menossa ja mestaruuskannua saatetaan nostella jo tänään tiistai-iltana. HIFK:lle mestaruus olisi historian ensimmäinen.

Mutta. Juuri ketään ei kiinnosta.

Syy on yksinkertainen: kyse on naisten kiekkoliigasta ja sen huipennuksesta.

Tähän kohtaan naisten urheilun vastustajat ja kriitikot voivat ladella ottelun tasosta sitä sun tätä, mutta kohdistan katseet nyt muualle.

Kuinka moni edes tietää, että Naisten Liigan finaalipelit ovat menossa?

Naisten Liigaa pelataan lähes salassa, sillä ottelut katosivat tv-lähetyksistä ja suoratoistopalveluista kauden 2020–2021 jälkeen. Naisten Liiga, Suomi-sarja ja nuorten sarjat siirtyivät Suomen jääkiekkoliiton Leijonat.tv:lle. Aiemmin ottelut näkyivät Ruutu-palvelussa.

Lähetysten tasoa on myös arvosteltu laajasti, mutta olennaisempaa on se, että otteluiden pariin hakeutuvat nyt vain ”rohkeimmat avantouimarit” eli käytännössä pelaajat itse, heidän perheenjäsenet ja kaverit.

Leijonat.tv:n kuukausihinta on 9,99 euroa. Yksittäisen ottelun voi katsoa 5,99 eurolla. Hinnat eivät sinänsä ole älyttömän kovia, mutta suoratoistokisassa menestymisen mahdollisuudet ovat rajalliset.

Kun ottelut katosivat harvojen palveluun, onko väki tullut katsomaan otteluita paikan päälle? Eivät ole.

Naisten Liigan katsojamäärät ovat murheellisia. Runkosarjassa sadan katsojan luvut ovat kovaa kamaa.

HIFK:n ja Kiekko-Espoon finaalisarja ei ole myöskään katsojamagneetti: ensimmäisissä kahdessa finaalissa on käynyt molemmissa alle 300 katsojaa.

Tänään tiistaina kolmas finaalipeli pelataan kello 18 alkaen Nordiksella eikä Pirkkolassa, jossa HIFK yleensä pelaa kotiottelunsa.

Helsingin jäähallissa naisten finaaliin avataan vain A-katsomo, joten massiivista ryntäystä ei odoteta, vaikka HIFK:n miesten runkosarjan ja pudotuspelien kausikortilla sekä HIFK-junioreiden jäsenkortilla pääsee ilmaiseksi otteluun. Eikä lipunhintakaan, 11 euroa, päätä huimaa.

Kolmas finaaliottelu ei myöskään jää pelkän Leijonat.tv:n varaan, sillä myös C More näyttää ottelun, ja jos finaalisarja jatkuu, loputkin finaalisarjan ottelut näkyvät C Morella.

Naisten jääkiekko nousee otsikoihin lähinnä ikävien uutisten myötä: Jenni Hiirikosken loukkaantumisesta Ruotsin liigan finaalisarjassa, Susanna Tapanin häipymisestä hääjuhliin kesken MM-turnauksen sekä maajoukkueen entisen päävalmentajan Pasi Mustosen ja muutamien pelaajien välisestä kiistasta.

Ja vielä: myös naisten maajoukkuepelaajien olympiakomitealta saamat apurahat on kyseenalaistettu, kun lajissa olympiapronssi tulee lähes annettuna ja kohujakin pukkaa. Eli käytännössä ammattimaisesti harjoittelevilta urheilijoilta pitäisi viedä vähäisetkin tulot.

Jääkiekko kipuilee samojen ongelmien kanssa kuin yleensäkin naisten joukkueurheilu, mutta näkyvyyden puutteen suhteen laji alkaa olla omassa sarjassaan.

Helsingin Sanomat ja Ruutu-palvelu kuuluvat Sanoma-konserniin.