Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan mukaan viime vuodet ovat kasvattaneet joukkueeseen kohdistuvia odotuksia.

Kööpenhamina

Tavoitteiden saavuttaminen on nostanut Huuhkajiin kohdistuvia odotuksia, totesi Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ennen EM-karsintojen avausta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa EM-karsinnat vierasottelulla torstaina Tanskassa ja sunnuntaina Pohjois-Irlannissa. Kahden vierasottelun alku on samanlainen kuin edellisissä arvokisapaikan tuoneissa karsinnoissa, mutta muuten asetelma on uusi.

”Viimeksi teimme unelmista totta. Nyt voisimme tehdä tavoitteista totta. Meidän ei tarvitse enää unelmoida. Olemme asettaneet yhden kovan tavoitteen: menemme kisoihin”, Kanerva sanoi keskiviikkona Kööpenhaminassa.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva joi teetä ja kertoili ajatuksistaan ennen EM-karsintojen avausta suomalaismedialle.

Kanerva totesi, että lähtökohdat ovat nyt erilaiset. Huuhkajat lähtee karsintalohkoon ikään kuin toiseksi parhaana joukkueena, kun se onnistui hankkimaan paikan toiseen arvontakoriin karsintalohkojen arvonnoissa.

”Paineita tulee menestyksen mukana. Odotukset nousevat. Olemme ansainneet odotukset. Meidän pitää näyttää, että kestämme ne”, Kanerva sanoi.

Joukkue on osoittanut, että se pystyy venymään tiukassa paikassa.

”Joukkue ja pelaajat ovat kasvaneet henkisesti matkan varrella, mutta monelle nämä ovat tosi kovia pelejä. Pelaajia valitessani mietin, että kenellä kantti kestää pelata näitä pelejä.”

Tanskan joukkueen pelaajamateriaali on ylivertainen Suomen joukkueeseen verrattuna. Tanskan joukkueessa on kuusitoista pelaajaa, jotka pelaavat Euroopan top-5-liigoissa. Suomen tämän viikon ryhmässä vain yksi: kapteeni Lukas Hradecky. Saadakseen pisteitä ottelusta Huuhkajien pitää pelata erinomainen tai täydellinen peli.

Kanervan mukaan pelaajille ei voi puhua vain vastustajan vahvuuksista. Sellainen viesti välittäisi väärän kuvan.

”Painotamme omaa pelaamistamme, että saamme sen toimimaan. Jos saamme hommat toimimaan, uskon, että saamme ihan hyvän tuloksen.”

Otteluun valmistautuessa Kanerva valmennusryhmänsä kanssa on käyttänyt samaa kaavaa kuin aiemminkin. Tanskan pelaamista on tutkittu sillä silmällä, miten Suomi voi puolustaa Tanskaa ja samalla sitä, mitä mahdollisia heikkouksia Tanskan puolustuspelissä on.

Joukkueiden edellisestä kohtaamisesta EM-turnauksessa Kanervan mieleen jäi Suomen joukkueen taistelutahto, voitontahto, uhrautuvaisuus ja joukkuepelaaminen. Hän sanoi Suomen tarvitsevan samoja asioita tälläkin kertaa.

Mihin pistemäärään olisit tyytyväinen tästä tuplamaaottelusta?

”Hyvä alku, erinomainen alku, olisi neljä pistettä.”

Kanerva sanoi, ettei hän ole tehnyt mitään pistetavoitteita, mitä yksittäisistä karsintaotteluista pitäisi saada, jotta Suomelle aukeaisi paikka vuoden 2024 EM-turnaukseen Saksassa.

”Sitä on ehkä turha miettiä. Tässä lohkossa pelataan varmasti ristiin. Kliseisesti menemme ottelu kerrallaan.”

EM-karsintojen avausottelu Tanska–Suomi Kööpenhaminan Parken-stadionilla torstaina kello 21.45 Suomen aikaa. YLE TV2 näyttää ottelun.

