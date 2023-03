Kokenut hyökkääjä evästi nuorempiaan Ruotsin maajoukkueen päivällisellä.

Ruotsin jalkapallomaajoukkueeseen palannut konkarihyökkääjä Zlatan Ibrahimović valmistautuu parhaillaan EM-karsintojen perjantaiseen avausotteluun Belgiaa vastaan.

Ibrahimović kertoi tiistain harjoitusten jälkeen, mistä hänen motivaationsa kumpuaa ja mitä hän oli puhunut edellisenä päivänä joukkuekavereilleen ruokapöydässä.

”Varmasti ihmettelette, mitä teen täällä. Mietitte, olenko ihan sekaisin, kun olen täällä 41-vuotiaana ja pelaan maajoukkueessa”, Ibrahimović paljasti kertoneensa päivällisellä ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan.

”Sen jälkeen pyysin heitä odottamaan, kunnes he ovat lähellä [uransa] loppua. Sitten he ymmärtävät kaiken, mitä teen nyt. Se on paniikinomaista. Et halua lopettaa vaan jatkaa.”

Yhdeksän kuukautta sivussa viimeisimmän polvileikkauksen vuoksi ollut Ibrahimović ei ole vielä valmis hautaamaan uraansa.

Hiljattain seurajoukkueensa AC Milanin riveihin palanneesta ruotsalaisesta tuli lauantaina Serie A:n historian vanhin maalintekijä.

Ibrahimović upotti pallon rangaistuspotkusta Udinesen maaliin 41 vuoden ja 166 päivän ikäisenä ja rikkoi Alessandro Costacurtan ennätyksen, tilastopalvelu Opta kertoi.

Kokenut ruotsalaistähti kertoi saavansa motivaatiota epäilijöidensä sanoista. Kuntoutus oli kuitenkin vaikea: yhtä eteenpäin otettua askelta seurasi kaksi askelta taaksepäin.

”Olin jumissa, enkä nähnyt valoa, joka antaisi minulle energiaa. Sitten tapahtui jotain, tulin ulos pimeästä huoneesta ja kaikki näytti kirkkaalta”, hän kuvaili.

”Se oli vaikeaa, mutta olin kärsivällinen.”