Kimi Räikkönen ajaa viikonloppuna Nascar Cup -sarjan kilpailussa Yhdysvalloissa.

Kimi Räikkönen, 43, palaa pian kilvanajon pariin. Hän ajaa viikonloppuna Nascar Cup -sarjan kilpailussa Yhdysvalloissa.

Kilpailupaikka on Räikköselle entuudestaan tuttu Circuit of the Americas -rata Austinissa. Räikkönen voitti radalla F1-osakilpailun Ferrarin ratissa vuonna 2018 ja on kilpaillut siellä muinakin vuosina F1-uransa aikana.

Viikonloppuna Räikkönen ajaa Trackhouse Racing -tallin Chevrolet Camaroa.

”Tietysti siitä on apua, että tunnen radan. F1-auto ja Nascar Cupin auto tosin ovat hieman erilaisia tuntumaltaan, kun rataa kiertää. Minun pitää muistaa, että downforcea (autoa maahan painava voima) on nyt paljon vähemmän kuin F1-autossa”, Räikkönen pohdiskeli Autosportin mukaan.

Vuoden 2007 maailmanmestari Räikkönen lopetti mittavan F1-uransa kauden 2021 jälkeen.

Hän ajoi viime vuoden elokuussa Nascar Sprint Cupin kilpailussa Yhdysvalloissa Watkins Glenin radalla. Räikkönen ajautui kisassa kolariin ja keskeytti.

”Olen innoissani tästä uudesta tilaisuudesta. Toivottavasti vältämme nyt isot vaikeudet. Ainakin minulla on nyt aiemman kokemukseni pohjalta ajatus siitä, että miten voin suhtautua tähän viikonloppuun. Onko autossa kilpailukykyä parempaan tulokseen? En tiedä, toivon niin”, Räikkönen sanoi.

Kimi Räikkönen kuvattuna Watkins Glenin radalla viime vuonna.

Viikonlopun kilpailussa Räikkönen saa vastaansa hänelle tutun miehen F1-sarjasta. Brittikuljettaja Jenson Button, 43, ajaa kilpailussa Rick Ware -tallin Ford Mustangia.

Button voitti F1-maailmanmestaruuden Brawn-tallin ajokilla vuonna 2009.