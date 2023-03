Carlos Alcaraz on 19-vuotiaana jo maailmanlistan kärjessä.

Carlos Alcaraz on tenniksen maailmanlistan ykkönen.

Espanjalainen Carlos Alcarz on tennismaailman kuumin nimi. Alcaraz on vasta 19-vuotias, mutta silti hän on jo ATP-rankinglistan ykkönen.

Urheiluvälinevalmistaja Nike palvelee tähteään viimeisen päälle, ja valmisti tälle erityiset kengät.

Alcaraz on tänä vuonna voittanut 14 ottelua ja hävinnyt vasta yhden. Viimeisin voitto tuli sunnuntaina, kun hän kaatoi Venäjän Daniil Medvedevin Indian Wellsin finaalissa.

Medvedev tuli loppuotteluun 19 ottelun voittoputkessa, mutta oli täysin aseeton loistavasti pelannutta Alcarazia vastaan. Ottelu oli ohi reilussa tunnissa, ja taululla espanjalaisen voittolukemat 6–3, 6–2.

Eurosport kertoo, että Nike on tehnyt Alcarazille erikoisvalmisteiset kengät, joissa on mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Kengän kannassa on yhdellä puolella Alcarazin isoisän motoksi kerrotut kolme sanaa, ja toiselta puolelta samat sanat löytyvät kuvituksena.

Sanat ovat cabeza, corazon ja cojones. Kaksi ensimmäistä tarkoittaa suomeksi päätä ja sydäntä, mutta cojones on vaikeampi. Hieman alatyylisellä sanalla tarkoitetaan miehen kiveksiä ja tietynlaista sisukkuutta, ei palloa.

Niken tapauksessa luova kuvitusvalinta tennispalloilla on kuitenkin varsin ymmärrettävä aivojen ja sydämen vieressä.

Englanniksi balls-sana vastaa varsin hyvin cojonesia, ja siitä kuvitusidea lienee tullutkin.