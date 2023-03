Miljoonasäätiölle uusia tukijoita – kaksi lahjoittajaa kertoo, miksi he antoivat 100 000 euroa urheilulle

Mikko Pekkala ja Markku Kalevo toivovat esimerkkiensä innostavan muitakin tukemaan urheilua.

Tuomas Langin viime vuonna perustama urheilun tukisäätiö Läpimurtosäätiö on saanut ensimmäiset ulkopuoliset lahjoittajansa.

Pääomasijoitusyhtiö Intera Partnersilla vaurastunut Lang lahjoitti säätiön alkupääomaksi perheensä kanssa kolme miljoonaa euroa.

Nyt säätiö on saanut sitoumukset yhteensä 700 000 euron uusista lahjoituksista.

Korjausrakentamiseen erikoistuneen Constin pääomistajiin kuuluva Markku Kalevo on lahjoittanut Läpimurtosäätiölle100 000 euroa.

Samalla summalla lähti mukaan Mikko Pekkala, joka oli yksi vuonna myydyn 2021 data-analytiikan palveluyrityksen Cubic Analyticsin omistajista.

Lisäksi Läpimurtosäätiöllä on sitova lupaus 500 000 euron lahjoituksesta henkilöltä, joka ei halua tulla nyt julkisuuteen.

Läpimurtosäätiön tarkoituksena on mahdollistaa nimensä mukaisesti aiempaa useamman suomalaisen urheilijan nousu kansainväliselle huipulle.

Lisäksi säätiö haluaa parantaa heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa tukemalla projekteja ja uudenlaisia toimijoita.

Markku Kalevo kiinnostui säätiöstä kolmen urheilua harrastavan lapsen isänä. Aiemmin Kalevo on tukenut espoolaista tyttö- ja naissalibandyseuraa, jonka harjoitushallia hän oli mukana pelastamassa.

Kalevo kuvailee lahjoitustaan omassa taloudessaan merkittäväksi, muutaman prosentin osuudeksi.

”Toivottavasti toimin esimerkkinä. Suomessa on kuitenkin paljon henkilöitä, joilla on tällaiseen mahdollisuus. Loppupeleissä on kysymys arvoista, jotka näkee itselleen tärkeinä.”

Lue lisää: Tuomas Lang perusti säätiön, lahjoitti sille kolme miljoonaa euroa ja asetti hurjan tavoitteen

Mikko Pekkalalle urheilu on ollut lapsesta asti iso asia. Hän kertoo panostaneensa seiväshyppyyn muutaman vuoden tosissaan ja hypänneensä ennätyksekseen 517.

”Elin useita vuosia kilpaurheilijan elämää, ja tiedän mitä urheilijan arki on. Huippu-urheilijaksi ryhtyminen on taloudellisesti iso päätös. Haluan olla tätä kautta tukemassa vaativan tien valitsevia.”

Pekkala halusi kertoa lahjoituksestaan Kalevon tapaan julkisesti, jotta se innostaisi muitakin mukaan.

”Tässä on start up-henkeä ja se kiinnostaa. Olen nähnyt yritysmaailmassa, että pilotin onnistuminen on tärkeää, jotta homma lähtee rullamaan.”

Läpimurtosäätiö jakaa ensimmäiset avustuksensa kesäkuussa. Jaossa on yhteensä 50 000 euroa 5–10 urheilijalle ja muille toimijoille.

”Olemme saaneet jo lähes sata hakemusta. Syksyllä on toinen hakukierros”, Lang kertoo.

Läpimurtosäätiö on jo nyt urheilun tukisäätiöiden suomalaista kärkikaartia.

Esimerkiksi neljä vuotta siten perustetun Olympiarahaston pääoma on yhä alle 1,5 miljoonaa euroa.

”Olympiarahastossa yksityisillä lahjoittajilla ei ole roolia. Meilläkin hallitus tekee tukipäätökset itsenäisesti, mutta otamme mielellämme vastaan viisaita neuvoja”, Lang sanoo.

Lang on asettanut tavoitteekseen kymmenkertaistaa Läpimurtosäätiön pääoman. Silloin jaettavaa olisi viiden prosentin tuotolla 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

”Tavoite on nyt pari piirua realistisempi. Mikon ja Markun ansiosta se ei ole enää pelkkä heitto.”

Lang kertoo säätiön herättäneen potentiaalisten lahjoittajien joukossa suurta kiinnostusta. Käynnissä on useita konkreettisia keskusteluja.

”Uuden rahan edustajien kanssa keskustelut ovat joutuisampia, sillä heidän ei tarvitse kuunnella liikaa muiden näkemyksiä. Traditiot ja laajempi päättäjäjoukko hidastaa vanhan rahan mukaan tuloa.”