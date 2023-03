Ottelujen sopimisessa on niin monta hämmentäjää, että valmista ei tule, ja otteluiden välit venyvät järjettömän pitkiksi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Nyrkkeilyn raskaansarjan kiistatonta mestaria ei ole ollut sitten vuoden 1999 ja Lennox Lewisin. Vahvasti näyttää siltä, että sellaista ei saadakaan niin kauan, kun Tyson Furylla ja Oleksandr Usykilla on mestaruusvöitä.

Pari viikkoa sitten ehdittiin jo ilmoittaa, että WBC-liiton mestari Furyn ja WBA-, WBO- ja IBF-liittojen mestari Usykin superottelu järjestetään Wembleyn stadionilla 29. huhtikuuta. Ilmoitusta saattoi heti epäillä, sillä kyse oli alustavasta sopimuksesta eikä nimiä ollut papereissa.

Muutamaa päivää myöhemmin Usykin leiri ilmoitti, että vain mainittuna ottelupäivänä on voimassa 30/70-rahanjako Furyn eduksi. Jos ottelu siirtyy päivälläkään, jako muuttuu 50/50:ksi. Usykin taustajoukot myös epäilivät, että Fury ei edes kunnolla harjoittele MM-ottelua varten.

Viime sunnuntaina tuli uusi ongelma: Usyk halusi sopimukseen uusintaottelupykälän. Eli hävinneellä on mahdollisuus saada uusintaottelu. Tämä ei Furylle käynyt. Tässä kohtaa alkoi jo olla selvää, että ottelu tuskin toteutuu.

Nyt Furyn promoottori Frank Warren väittää, että Fury olisikin periaatteessa hyväksynyt uusintaottelupykälän, mutta yksityiskohdat jäivät sopimatta.

Joidenkin lähteiden mukaan Usyk olisi vaatinut uusintaottelussa palkkionjaon toisinpäin eli hänelle 70 prosenttia, jos hän voittaa ensimmäisen ottelun.

Furyn vaatimus olisi ollut 50/50.

Warren tietysti syyttää Usykia ottelun peruuntumisesta ja väittää, että Usykille tuli yllätyksenä, että Fury olisikin valmis ottelemaan 29. huhtikuuta.

Noinkohan on?

Vai tuliko sittenkin Furylle yllätyksenä, kuten suunnilleen kaikille muillekin, että Usyk hyväksyi 30 prosentin osuuden palkkioista, vaikka hänellä on kolmen liiton vyöt.

Myös entinen kolmen liiton mestari Anthony Joshua osoittaa syyttävän sormensa Furyyn The Guardianin haastattelussa. Fury kun on tunnettu poukkoilevista kommenteistaan, joita hän latelee sosiaalisessa mediassa.

Usykin manageri Egis Klimas väittää, että mitkään kompromissit eivät kelpaa Furylle.

Joshua muistuttaa, että hän otteli kahdesti Usykin kanssa eikä ottelujen sopiminen ollut mahdotonta. Usyk voitti molemmat ottelut. Joshua itse tekee paluun nyrkkeilykehään 1. huhtikuuta, kun hän kohtaa Lontoon O2-areenalla Jermaine Franklinin.

Oli syy kumman leirin tahansa tai vaikka molempien, tämä on yksi uusi luku nyrkkeilyfarsseihin.

Ottelujen sopimisessa on niin monta hämmentäjää, ottelijat, heidän taustajoukkonsa ja useat liitot, että valmista ei tule ja otteluiden välit venyvät järjettömän pitkiksi. Tästä sai kärsiä myös Suomen ykkösiskijä Robert Helenius.

Mitä siis tapahtuu?

Kuskin paikalla on WBA-liitto, jolla on oikeus valita seuraava ottelija Usykille. WBA:n puheenjohtaja Gilberto J. Mendoza on ilmoittanut, että kaksikolla on aikaa 1. huhtikuuta asti päästä sopimukseen.

Jos näin ei käy, WBA määrää Usykin kohtaamaan WBA-liiton ykköshaastajan Daniel Duboisin.

Voi siis olla, että kummallisia ja outojakin käänteitä tulee vielä lisää.

