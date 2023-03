Kansainvälinen jalkapalloilu on tällä hetkellä väärissä käsissä, suomalainen liikemies Thomas Zilliacus uskoo.

Se sai hänet jättämään ostotarjouksen Manchester Unitedista.

Zilliacus, 69, on ollut jalkapallossa mukana koko elämänsä ajan: ensin pelaajana ja sen jälkeen HJK:n jalkapallojaoston puheenjohtajana.

”Muutin sen jälkeen Singaporeen Nokian Aasian-aluejohtajaksi ja silloin Singaporen jalkapalloliitto pyysi mukaan. Olin viisi vuotta paikallisen mestariseuran Geylangin managerina oman toimen ohessa”, hän kertaa taustaansa.

Ziliacus kertoo viettävänsä nykyisin enemmän aikaa Euroopassa.

”Rakkauteni jalkapalloon on säilynyt. Olen katsonut erityisesti italialaisia seuroja ja mahdollisia sijoituksia niihin.”

Manchester Unitedin brändiarvo on täysin toisella tasolla kuin Suomen tai Singaporen mestarilla. Se peittoaa globaalissa huomiossa myös italialaiset seurat.

Ostotarjouksen Manchester Unitedista jättänyt Thomas Zilliacus kertoo katselleensa aiemmin sijoitusmielessä italialaisia jalkapalloseuroja. Kuva Itävallan St. Christophista keväältä 2022.

Zilliacus kertoo tämän yhdeksi motiiveistaan. United on yksi maailman kuuluisimmista brändeistä, jolla on globaalisti 659 miljoonaa kannattajaa.

”Se on valtava määrä – paljon enemmän kuin millään muulla seuralla. Silloin minulle syntyi ajatus, että mitä jos tekisimme tarjouksen, että ottaisimme fanit mukaan tähän.”

”Nykyäänhän on ollut hyvin paljon sitä, että näitä seuroja ostavat Lähi-idän sheikit, venäläiset oligarkit ja ties mitkä. Sen jälkeen seuroja käytetään kuin ne olisivat näiden ihmisten henkilökohtaisia leikkikaluja, eikä faneja paljon kuunnella”, Zilliacus lisää.

Hän kokee, että seuroja myös hoidetaan huonosti.

”PSG on ehkä paras esimerkki siitä. Ostetaan vaan tähtiä ilman että nähdään, että tässä pitää rakentaa joukkue.”

Manchester Unitedin kannattajat vaativat seuran nykyisin omistavaa Glazersin perhettä ulos seurasta helmikuussa pelatun Eurooppa-liigan kotiottelun yhteydessä.

Zilliacus toteaa Manchester Unitedin nykyisen markkina-arvon olevan 3,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 3,6 miljardia euroa.

Jos jokainen seuran faneista osallistuisi seuran ostamiseen, kokonaissumma fania kohden olisi alle kuusi dollaria.

”Fanit saavat sijoittaa, mitä haluavat. Heillä olisi 50 prosentin omistus ja kaikki päätökset tehdään ainoastaan jos enemmistö faneista puoltaa sitä”, hän visioi.

”Tähän minulla on yrityksiä, jotka rakentavat erilaisia mobiiliapplikaatioita. On aika helppoa rakentaa applikaatio, jolla nämä fanit, olkoon he sitten Afrikassa, Kiinassa tai Euroopassa, voivat äänestää ja tuoda näin julki näkemyksiään, joita sitten seurataan.”

Glazerin perhe on asettanut Manchester Unitedille kuuden miljardin punnan eli lähes 6,8 miljardin euron hintalapun.

Zilliacus jätti ostotarjouksensa Unitedista omistajien nimeämälle investointipankille XXI Century Capital -sijoitusyhtiönsä nimissä.

Manchester Unitedin kannattajat vastustivat seurasta ostotarjouksen jättänyttä sheikki Jassimia eli qatarilaispankkiiri Jassim bin Hamad al-Thania sunnuntain cup-ottelussa.

Glazerit halunnevat seurasta eroon nopeasti sopivan ostajaehdokkaan löytyessä, joten Zilliacus pitää yhtenä skenaariona sitä, että ”me ostetaan ensin koko seura”.

”Koska tässä on niin vähän aikaa, on vaikea kuvitella, että fanit olisivat heti valmiita hyppäämään kelkkaan. Voin olla väärässäkin ja he haluavat heti mukaan.”

XXI Century Capital on täysin suomalaisliikemiehen omistuksessa oleva sijoitusyhtiö.

”Näissähän harvemmin pelataan omilla rahoilla eli tässä rakennetaan rahoituspakettia. Maailmassahan on rahaa vaikka kuinka paljon hyviin hankkeisiin, ja uskon tämän olevan hyvä hanke”, hän kertoo.

”Näin ollen se rahoitus, uskoisin näin, järjestyy kyllä kohtalaisen helposti.”

Thomas Zilliacus saapui autollaan talousseminaariin Singaporessa vuonna 1995.

Zilliacus visioi Manchester Unitedin tulevaisuutta seurana, joka lopettaa rasismin niin sosiaalisessa mediassa kuin pelikentillä. Hänen käsissään United olisi päätöksissään tasa-arvoinen ja demokraattinen seura.

Glazerin perhe haluaa ostotarjoukset seurasta keskiviikkoiltaan mennessä. Tarjouksen ovat jättäneet tai jättämässä myös ainakin sheikki Jassim eli qatarilaispankkiiri Jassim bin Hamad al-Thani sekä brittimiljardööri Jim Ratcliffen omistama kemianteollisuuden yhtiö Ineos.

Ratcliffe omistaa muun muassa Ranskan liigassa pelaavan Nicen, joka voi kohdata Unitedin eurokentillä.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan sääntöjen mukaan sama omistaja ei voi omistaa kahta samassa kilpailussa kilpailevaa seuraa suoraan tai välillisesti.

Sheikki Jassimilla on puolestaan yhteys PSG:hen, jonka Qatarin valtio omistaa Qatar Sports Investment -sijoitusrahastonsa (QSI) kautta.

QSI on valtio-omisteisen Qatar Investment Authority -sijoitusrahaston (QIA) tytäryhtiö. Al-Thani on Qatar Islamic Bankin (QIB) puheenjohtaja.

Pankilla on PSG:n tapaan vahva yhteys QIA:han, sillä sijoitusrahasto on sen suurin omistaja.

Jokerien ja Hartwall-areenan osaomistajanakin aikanaan tunnetuksi tullut Zilliacus kertoo olevansa valmis haasteeseen Manchester Unitedin kanssa nopealla aikataululla, mikäli Glazerin perheen valinta kohdistuisi häneen.

”Kyllä vain. Kaikki palikat ovat valmiina meidän päässä ja voimme edetä nopeasti”, hän sanoo.