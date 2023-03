Hiihtoliiton kilpailujen johtaja Hannu Koivusalo arvostelee maailmancupin ohjelmaa: ”Tästä touhusta tehdään tolkuttoman vaikeaa”

Lahti

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis muutti täksi kaudeksi maastohiihdon maailmancupin pistejakoa.

Nyt mc-pisteitä on saanut osakilpailujen 50 parasta aiemman 30:n sijaan. Poikkeuksena olivat Tour de Ski -kiertueen osakilpailut, joissa jaossa oli entiseen tapaan pisteitä 30 parhaalle.

Uudistus on kuitenkin johtanut siihen, että naisten kilpailuissa on jäänyt jakamatta satoja mc-pisteitä.

Syy tähän on se, että lähes puolessa naisten kilpailuista lopputuloksen on saanut vähemmän kuin 50 kilpailijaa. Ensimmäisen kerran näin kävi jo kolmannessa osakilpailussa Rukalla, kun 20 kilometrin takaa-ajokilpailussa pisteitä sai 49 naista.

Ennen joulua käydystä Davosin osakilpailusta lähtien pisteitä on jäänyt jakamatta suurimmassa osassa naisten kilpailuja.

Pohjanoteeraus oli Oslon Holmenkollenilla hiihdetty historiallinen 50 kilometrin kilpailu, jossa maaliin pääsi 32 naista. Kilpailussa jäi jakamatta 171 pistettä.

Miehissä Holmenkollenin 50 kilometriä on ainoa kilpailu, jossa pisteitä on jäänyt jakamatta. Maaliin pääsi 36 miestä, eli 105 pistettä ei löytänyt ottajaa.

Pistejakoa muutettiin myös niin, että kärkisijoista jaettavat pistemäärät ovat huomattavasti lähempänä toisiaan kuin ennen.

Voittaja on saanut edelleen 100 pistettä (Tourilla 50), mutta kun ennen esimerkiksi kolmannesta sijasta sai 60 pistettä, nyt saman pistemäärän on saanut 11. sijasta, ja kolmossija on tuonut 90 pistettä.

Näin Fis on usuttanut urheilijoita kilpailemaan mahdollisimman paljon ja jakanut pienempiä hiihtomaita kannustaen mc-pisteitä jokaiselle jotakin -hengessä.

Norjan Tiril Udnes Weng on jo voittanut maailmancupin kokonaiskilpailun, vaikka hänellä on vain yksi osakilpailuvoitto.

Vastaavasti Ruotsin Maja Dahlqvist vei lauantaina sprintticupin kokonaisvoiton, vaikka ei voittanut yhtään osakilpailua.

Monien mielestä farssin piirteitä saaneesta maailmancupin pisteytyksestä teki päätöksen viime keväänä Fisin maailmancup-komitea, jossa Suomen edustajana istuu Hiihtoliiton kilpailujen johtaja Hannu Koivusalo.

”Tässä on takana Fisin pyrkimys, että saataisiin mahdollisimman paljon huiput osallistumaan kisoihin joka paikassa. Sen takia siitä on tullut rumasti sanottuna ahkeruuscup, kuten urheilijat ovat sanoneet”, Koivusalo sanoi Lahdessa.

Koivusalo myönsi, että hän ei ole henkilökohtaisesti uudistuksen kannattaja.

”Tilanne on vain yksioikoisesti se, että kilpailutapahtumia on liian paljon. Se johtuu siitä, että kun päätöksentekojärjestelmä on tämä, nämä kilpailutapahtumat näyttelevät kaikille järjestäjämaille erittäin isoa taloudellista roolia. Sitä taustaa vasten kukaan ei ole valmis nostamaan kättä pystyyn, että me ei järjestetä. Se on rakenteellinen ongelma.”

Koivusalon mukaan kisaisännyyksistä ei ole kuitenkaan varsinaista kilpailua.

”Ne ovat kuitenkin järjestelyiltään kohtalaisen vaativia. Varsinkin tällaiset kolmen lajin viikonloput vaativat tosi paljon”, Koivusalo sanoi viitaten Rukan ja Lahden mc-tapahtumiin, joissa kilpaillaan myös mäkihypyssä ja yhdistetyssä.

Koivusalon mielestä ei voi riittää, että tulemalla hiihtokilpailussa maaliin saa maailmancupin pisteitä, kuten nyt on tapahtunut monissa kilpailussa.

”Se ei ole hyvä asia ja kehitys. Se 30 parhaan joukkoon sijoittuminen on ollut ihan hyvä.”

Osanottajamäärältään pohjanoteerauksiksi muodostuneet Oslon viisikymppiset olivat maailmancupin kalenterissa kohtuuttomassa paikassa, sillä ne hiihdettiin vain viikko MM-kisojen 30:n ja 50 kilometrin kisojen jälkeen.

”Ei tarvitse olla Einstein nähdäkseen, että eihän siinä ohjelmassa ole mitään järkeä.”

Koivusalon mukaan maailmancup-komiteassa selkeä enemmistö äänesti uudistuksen puolesta.

”Mielestäni tällä ei ratkaista sitä haastetta, että meillä on ollut viime vuosina kilpailuja, joista puuttuu paljon huippuja. Kisoja on vai liian paljon. Se on yksiselitteistä. Tästä touhusta tehdään tolkuttoman vaikeaa.”

Fisin maastohiihdon kilpailujohtaja Michal Lamplot esitti kauden alussa yhdeksi perusteluksi pistejaon uudistamiseen sen, että niin sanotuissa pienissä hiihtomaissa laji saa helpommin julkista rahoitusta, jos liitto voi kertoa urheilijoiden saavuttaneen mc-pisteitä.

”Tietyllä tavalla voin ehkä tämän logiikan ymmärtää, mutta en pidä sitä kauhean vahvana perusteena tälle asialle.”

Onko mahdollista, että näiden kokemusten jälkeen ensi kaudeksi palataan vanhaan pistejärjestelmään?

”Kaikki on mahdollista. Uskon, että tästä keskustellaan kevään kokouksessa.”

Lue lisää: Suomen hiihtäjät järjestivät melkoisen härdellin – konttasivat vuorotellen ”kauhumutkassa”

Lue lisää: Ristomatti Hakola on poissa SM-kisojen avausmatkalta – toinen työ kutsuu: ”Se on käsky”

Lue lisää: Niilo Moilanen kaatuili urakalla, Kerttu Niskanen jäi välieriin – Klæbo ja Skistad ykkösiä

Lue lisää: Sprintti on Suomen hiihdon häpeätahra: ”Kukaan ei kehtaa myöntää”

Lue lisää: Akateemisessa perheessä kasvanut Eevi-Inkeri Tossavainen ohitti yo-kokeet hiihdon takia