”Heillä on laatua” – Tanskan tähti­pelaaja varoittaa Huuhkajien vaarallisuudesta

Suomi kohtaa Tanskan Kööpenhaminassa miesten jalkapallon EM-karsinnan avausottelussa. Ottelu alkaa kello 21.45.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa tänään karsinnat kohti ensi vuoden kesällä Saksassa pelattavaa EM-lopputurnausta, kun se kohtaa vierasottelussa Tanskan.

Ottelu Kööpenhaminan Parken-stadionilla alkaa kello 21.45 Suomen aikaa.

Ottelu on kautta aikain 65:s Suomen ja Tanskan välillä. Suomella on 13 voittoa, joista viimeisimpänä dramaattinen 1–0-voitto Parkenilla kesäkuussa 2021 pelatussa EM-lopputurnausottelussa.

Ottelu oli Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen ottelu miesten arvoturnauksissa, ja se muistetaan etenkin Tanskan tähtipelaajan Christian Eriksenin sydänpysähdyksestä.

Kaikeksi onneksi Eriksen toipui takaisin huippupelaajaksi, mutta tämän illan ottelussa hän ei pelaa nilkkavamman takia.

Tuo historiallinen voitto ei lopulta riittänyt viemään Huuhkajia jatkopeleihin, mutta Tanska nousi järkytyksestään aina EM-välieriin asti.

Viime vuoden lopun MM-turnaus Qatarissa nostatti jälleen tanskalaistoiveita, mutta kisat päättyivät nopeaan mahalaskuun: tasapeli Tunisian kanssa ja tappiot Ranskalle sekä Australialle päättivät Tanskan MM-touhut reilussa viikossa.

Nyt Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmand lupailee faneille, että MM-pettymystä pyyhitään pois. Ensimmäinen steppi on illalla, loppuunmyydyllä Parkenilla.

”Tiedämme, että meillä on valtavasti tukea. Tiedämme myös, mitä meiltä vaaditaan. On selvä, että meidän on näytettävä faneille, että meihin voi luottaa”, Hjulmand sanoi ottelun aattona.

”Jalkapallopelissä voi sattua monenlaista, eikä mitään muuta voi ikinä taata kuin sen, että annamme kaikkemme. Olen täysin varma, että näytämme (parhaamme) tässä pelissä, niin pelaajat kuin taustaporukkakin. Jokainen on valmiina, ja tulemme peliin vauhdilla.”

Suomea ei Tanskassa kuitenkaan aliarvioida millään lailla.

Maalivahti Kasper Schmeichel, jonka Joel Pohjanpalo ohitti komealla puskullaan 12. kesäkuuta 2021, tietää, että siihen ei ole varaa.

”Suomi on hyvä ja hyvin organisoitu vastustaja, joka pelaa selkeää omaa peliään. Heillä on laatua, ja laatua myös, kun saavat paikkansa”, Schmeichel sanoi keskiviikkona.

Hän muisteli ehkä sitäkin, että tuo Pohjanpalon pusku oli Suomen ainoa maaliyritys tuossa vajaa kaksi vuotta sitten pelatussa draamassa.