Zilliacus kertoi jättäneensä ostotarjouksen Valioliiga-jätistä.

Jalkapallojoukkue Manchester Unitedin omistava Glazerin perhe on kannattajien keskuudessa vihattu, ja tämän asian suomalainen liikemies Thomas Zilliacus uskoo voivan ratkaista käynnissä olevan tarjouskilpailun.

Zilliacus ilmoitti torstaina tehneensä Valioliigan jättiseurasta ostotarjouksen keskiviikkona. Hän toteaa tiedotteessa, että brittiseuran nykyinen markkina-arvo on noin 3,9 miljardia dollaria (noin 3,6 miljardia euroa).

Glazerit ovat laittaneet ManU:lle kuuden miljardin punnan eli lähes 6,8 miljardin euron hintalapun.

Zilliacuksen lisäksi seurasta ovat tehneet tarjouksen ainakin brittimiljardööri Jim Ratcliffe sekä qatarilainen pankkiiri, šeikki Jassim bin Hamad al-Thani.

Brittimedian mukaan sekä Ratcliffe että al-Thani ovat jättäneet lähemmäs viiden miljardin punnan tienoilla olevan tarjouksen. Alkuperäinen takaraja tarjouksille oli keskiviikko, mutta aikaa pidennettiin perjantaille.

Zilliacus sanoo, että hän on valmis maksamaan ManU:sta yli sen markkina-arvon, muttei ole lähdössä ”järjettömiin hintakilpailuihin”.

Samaa on sanonut Ratcliffe. Šeikki al-Thanin taustajoukoilla taskut ovat muita syvemmät, mutta Zilliacus pohtii, että Glazereilla voi painaa muukin kuin kylmä raha myyntipäätöstä tehdessä.

”En tiedä, miten myyjä ajattelee. Mutta tiedän, että myyjä on Glazerin perhe, jolla ei ole pikkurahasta puutetta.”

”Heitä on kovasti kritisoitu, etteivät ole ottaneet faneja lainkaan huomioon. Voisin kuvitella, että mieluummin jäisivät historiaan perheenä, joka sittenkin otti fanit huomioon ja hyväksyvät tarjouksen, jossa fanit pääsevät mukaan.”

Zilliacus myöntää, että yleensä korkein tarjous voittaa.

”Tässä ehkä vähän eri tilanne siinä mielessä, että jos saavat muhkean voiton, ja sen lisäksi palautuisi maine. Voisin kuvitella, että silläkin voisi olla merkitystä.”

ManU-fanien suhtautuminen nykyisiin omistajiin on käynyt selväksi myös Zilliacusille, jolla ei vielä ole mitään kytköstä perinteikkääseen brittiseuraan.

”Moni ManU-fani on soittanut minulle. He ovat niin täynnä vihaa Glazereita kohtaan, että haluavat minun lupaavan, ettei tässä ole amerikkalaisia tahoja mukana. He kokevat, että amerikkalaisilla ei ole minkäänlaista ymmärrystä jalkapalloa, eurooppalaisia seuroja ja historiaa kohtaan.”

Zilliacus on tehnyt tarjouksen XXI Century Capital -nimisen sijoitusyhtiön nimissä, jonka omistajana on hänen toinen yhtiönsä. XXI Century Capital on täysin Zilliacusin omistuksessa oleva sijoitusyhtiö.

Ratcliffe omistaa muun muassa Ranskan liigassa pelaavan Nicen, joka voi kohdata Unitedin eurokentillä.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan sääntöjen mukaan sama omistaja ei voi omistaa kahta samassa kilpailussa kilpailevaa seuraa suoraan tai välillisesti.

Šeikki Jassimilla on puolestaan yhteys PSG:hen, jonka Qatarin valtio omistaa Qatar Sports Investment -sijoitusrahastonsa (QSI) kautta.

QSI on valtio-omisteisen Qatar Investment Authority -sijoitusrahaston (QIA) tytäryhtiö. Al-Thani on Qatar Islamic Bankin (QIB) puheenjohtaja.

Pankilla on PSG:n tapaan vahva yhteys QIA:han, sillä sijoitusrahasto on sen suurin omistaja.