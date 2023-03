Salpausselän juhlakisat alkoivat melkoisessa sumussa.

Lahti

Perjantai valkeni Lahdessa sumuisena. Tai ei oikeastaan edes valjennut. Harmaa utu on käärinyt kaupungin vaippaansa.

100-vuotisjuhlakisat alkoivat kuin MM-Oslossa 1982 suurmäen aikaan. Mäkitornista, tuttavallisemmin Betonista, ei näkynyt vilaustakaan. Yhdistetyn miehet putkahtelivat alastulorinteeseen kuin tyhjästä.

Lahdessa lämpötila on viitisen astetta plussalla. Vesilätäköitä näkyy maassa.

Kilpailupäällikkö Tami Kiuru on kuitenkin viilipyttymäinen. Lunta piisaa.

”En ole ollenkaan huolissaan. Kaikki on hyvin”, Kiuru toteaa olosuhteista.

”Lumitilanteen suhteen kaikki on kunnossa. Lunta on myös luonnossa paljon, ja kaikki kilpailupaikat on pohjattu tykitetyllä lumella. Kaikki on sujunut valmisteluissa hyvin”, hän jatkaa.

Vielä perjantaiaamupäivän yhdistetyn mäki ei kerännyt juurikaan kansaa mäkimonttuun.

Salpausselän juhlakisat avanneessa yhdistetyn parisprintin mäessä suomalaissuoritukset olivat maltillisia. Suomen ykkösjoukkue Ilkka Herola–Eero Hirvonen jäi kahdeksanneksi, minuutin perään Itävallan ykkösestä.

”Onhan siinä sumua, mutta ei se juurikaan vaikuta hyppäämiseen. Sen verran näkee”, sumusta 116-metrisen siivun leiskauttanut Herola sanoi.

Vaikka maallikon silmään olosuhteet näyttivät hurjilta, Herolaa ei hirvittänyt.

”Semmoisina päivinä saattaisi pelottaa, kun hyppyrin keulalla ei näe kumpua, mutta se on todella harvinaista. On tuossa nyt useampi kymmenen metriä näkyvyyttä”, Herola tuumasi.

Hiihtostadionilla kuhina alkaa puoli kahdelta yhdistetyn parisprintin hiihto-osuudella. Sen jälkeen estradilla ovat maastohiihdon parisprintterit (v).

Vaikka keli ei ole talvisimmasta päästä, stadionin olosuhteissa sitä ei näe. Hiihtostadion vaikuttaisi silmämääräisesti olevan kuin parhaassa paraatikunnossa.

Suomella kärkihiihtäjät loistavat perjantaina poissaolollaan. Naisten parisprinttijoukkueet ovat Jasmi Joensuu–Jasmin Kähärä ja Eevi-Inkeri Tossavainen–Tiia Olkkonen. Miehissä Lauri Vuorinen–Joni Mäki ja Verneri Suhonen–Verneri Poikonen.

Muun muassa maailmancupin kärkinaiset Tiril Udnes Weng, Jessie Diggins, Kerttu Niskanen ja Rosie Brennan viittasivat kintaalla parisprintille ja säästelevät itseään viikonlopun henkilökohtaisiin kilpailuihin.

Vetisen plussakelin pitäisi ennusteiden mukaan jatkua Lahdessa myös lauantaina. Sunnuntaille sääennusteet näyttävät pakkaskeliä ja mahdollista lumisadetta.