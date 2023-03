Wrexhamilainen The Turf -pubi on pelipäivinä täynnä, sillä nykyisellään kannattajia saapuu Pohjois-Amerikasta asti.

Hollywoodista tutut Ryan Reynolds ja Rob McElhenney ovat herättäneet nukkuvan walesilaisyhteisön. He ostivat alasarjaseura Wrexhamin, jonka kaikki haluavat nyt voittaa. Pelipäivinä seuran stadionilla ja kaupungin pubeissa vallitsee ennennäkemätön hulina. HS julkaisee jutun yhteistyössä Urheilulehden kanssa.

Chesterissä on vaihdettava Manchesterista lähtenyttä junaa, jotta pääsee Walesin pääkaupunkiin Cardiffiin. Puhelimen junasovelluksessa välähtää ilmoitus, joka kertoo Six Nationsin rugbyottelusta. Wales isännöi Englantia, joten junat ovat täynnä.

En ole kuitenkaan menossa katsomaan rugbyä, vaan Wrexham AFC:tä, joka kohtaa jalkapallon Kansallisliigan (viidenneksi korkein sarjaporras) ottelussa Dorking Wanderersin. Muistutus Walesin kansallislajista on kuitenkin välitön jo rajan juna-asemalla.

Aamujunaan nousee miehiä ruskeissa puvunkengissä ja naisia tyylikkäissä hepeneissä. Rugby on selkeästi keskiluokkainen laji Iso-Britanniassa verrattuna jalkapalloon.

Istun kahden miehen viereen. Heillä on jaloissaan Adidaksen tennarit, selvästi siis jalkapallokannattajia. Yhtäkkiä ympärilläni puhutaan haltiakieltä. Rajan tällä puolen kymri on maan toinen virallinen kieli.

Wrexhamia kannattavat Carwyn ja Gareth Thomas ovat kotoisin Angleseyn saarelta, aivan Walesin pohjoiskärjestä. Heidän lähialueellaan 40 prosenttia asukkaista puhuu walesia. Wrexhamissa lukema on 15.

Kielen osaamattomuus on Walesin väestössä suurta, mutta toisaalta sitä puhuvat ovat erittäin ylpeitä taidostaan.

"Puhun walesia äidinkielenä. En ole kuitenkaan kirjoittanut kymriä sen jälkeen, kun täytin kuusitoista, joten käytän sitä monen muun tapaan lähinnä vain puhekielenä. Sujuvasti walesia puhuvien määrä on hitaassa laskussa”, Carwyn Thomas kertoo.

Juna ohittaa komean Chesterin raviradan, ja 20 minuutin päästä ollaan Wrexhamissa. Yhdeltätoista jalkapallokannattajat purkautuvat vaunusta ja lähtevät kohti kaupunkia.

The Turf -pubi siintää vain viiden minuutin kävelymatkan päässä asemalta. Sen ympäristö on monille televisiosta tuttu.

Gareth (vas.) ja Carwyn Thomas.

Wrexhamin tunnettuus maailmalla otti jättiharppauksen helmikuussa 2021. Kanadalaisnäyttelijä Ryan Reynolds ja amerikkalainen Rob McElhenney ostivat silloin seuran vähintäänkin yllättäen.

Hollywood-omistajien ensimmäisellä täydellä kaudella Wrexham mullistui monilla tavoin, vaikka seura ei yltänyt sarjanousuun. Kaudesta taltioitu Disney+-sarja on supersuosittu maailmanlaajuisesti. Disney on netonnut jokaisesta jaksosta 475 000 euroa, eli yhteensä noin 4,5 miljoonaa.

Mutta miltä Wrexhamissa todellisuudessa näyttää uusien omistajien toisella kaudella. Ja mitä paikalliset ajattelevat nykymenosta?

Tapasin kolme tuttua hahmoa Disneyn sarjasta, paikallisia sekä valtameren toiselta puolelta matkustaneita faneja.

Kello ei ole vielä edes puoltapäivää, mutta The Turf pursuaa Wrexhamin kannattajia. Old Traffordin tai Anfieldin lähipubeissa käyneet voivat tunnistaa samankaltaisen tungoksen. Tosin nyt ollaan neljä divisioonaa alempana.

Astun ovesta sisään ja katseeni kiinnittyy heti pubin omistajaan Wayne Jonesiin. Hän kättelee paria vanhaa Wrexhamin kannattajaa, ottaa pari selfietä nuorten fanien kanssa ja yrittää päästä baaritiskin taakse ennen kuin amerikkalaispari pysäyttää hänet sananvaihtoon.

” Ihmiset kuvittelevat, että tämä on kameroiden säihkettä ja actionia, mutta he eivät näe kulissien taakse. Aloitin tänään aamulla työt 6.30 siivoamalla vessoja.

The Turf -pubin omistaja Wayne Jones on saanut paljon faneja Disney-sarjan myötä.

Jones kiemurtelee itsensä irti uteliaiden keskeltä, poimii pari tyhjää oluttuoppia pöydältä ja ohjeistaa kiireellisesti tiskin takana olevia työntekijöitä.

"The Turf on aina ollut suosittu pubi, mutta Ryanin ja Robin saavuttua kaupunkiin ero on ollut kuin yö ja päivä. Noin kaksi tuntia ennen peliä pubiin ei mahdu uusia asiakkaita sisään. Liikevaihtomme on tuplaantunut”, Jones kertoo, kun saan hänet pubin ulkopuolelle hetkeksi pikahaastatteluun.

Jones on Disneyn sarjassa näkyvässä roolissa. Sympaattinen walesilainen on saanut paljon faneja, mikä on mullistanut hänenkin elämänsä. Jones on ollut lukuisten suurten brittimedioiden haastateltavana.

"Olen vain paikallinen kaveri, joka pyörittää baaria. Ihmiset kuvittelevat, että tämä on kameroiden säihkettä ja actionia, mutta he eivät näe kulissien taakse. Aloitin tänään aamulla työt 6.30 siivoamalla vessoja ja valmistelemalla paikkoja kuntoon. Odotan innolla päivän futispeliä, sen jälkeen rugbyä baarissa ja viimein pizzaa ja kotiin pääsyä puoli kahden aikaan yöllä.”

The Turf -pubi on pelipäivinä täynnä, sillä nykyisellään kannattajia saapuu jopa Pohjois-Amerikasta asti. Hyllyllä on pieni Deadpool-hahmo, jota Ryan Reynolds on näytellyt saman nimisissä elokuvissa.

Jones tunnustautuu rugbyfaniksi. Ottelu alkaa juuri Wrexhamin pelin päätyttyä, joten Jones ennustaa, että The Racecourse Ground tyhjenee jonkin verran 80 minuutin kohdalla, varsinkin jos Wrexham on turvallisessa johdossa. Ihmiset haluavat päästä takaisin pubiin katsomaan rugbyä jonottamatta.

Wrexhamin omistajat näkyvät isosti The Turfissa. Walesin lippujen viereen on ripustettu Yhdysvaltojen ja Kanadan lippuja. Ryan Reynoldsin näyttelemän Deadpool-hahmon kasvot on myös maalattu pubin seinälle.

"Olemme täällä Ryan Reynoldsin ja hänen TikTokiensa takia! Olemme hänen ykkösfanejaan ja halusimme oppia lisää Wrexhamista ja tästä upeasta baarista. Seuraamme kotimaassa Vancouver Canucksin pelejä, tämä on ensimmäinen kertamme jalkapallo-ottelussa”, hehkuu onnesta kanadalainen Kelly Sanchez.

Reynoldsilla on TikTokissa 21,4 miljoonaa seuraajaa. Hän jakaa humoristisella tyylillään runsaasti videoita Wrexhamista. Reynolds ja kumppanit neuvottelivat TikTokin kanssa paitasponsorisopimuksen Wrexhamiin.

Wrexhamin TikTok-tilillä on jo 725 000 seuraajaa, enemmän kuin esimerkiksi Valioliigassa pelaavalla Southamptonilla. Huomioarvo erityisesti Pohjois-Amerikassa on valtava. Wrexhamin pelaama cupin uusintaottelu Sheffield Unitedia vastaan oli yksi ESPN:n katsotuimmista jalkapallo-otteluista tällä kaudella.

Ryan Reynolds oli tammikuun lopussa katsomassa Wrexhamin ja Sheffield Unitedin välistä cupin ottelua ja poseerasi hyväntuulisena fanien kanssa yhteiskuvissa.

Miamista paikan päälle on matkannut seitsemän kolumbialaistaustaisen kaverin porukka. He ovat kaikki sonnustautuneet Wrexhamin pelipaitoihin ja kaulahuiveihin. He tutustuivat Wrexhamiin Disneyn tv-sarjassa ja päättivät lähteä katsomaan peliä Britteihin. Porukka on äärimmäisen kiinnostunut keskustelemaan paikallisten kanssa Wrexhamista.

Lue lisää: Deadpool-tähden Hollywood-hymy jää aitojen Wrexham-fanien varjoon dokumentti­sarjassa

Amerikkalaisuus nähdään usein negatiivisena asiana Britannian futispiireissä. Wrexhamissa valittamiselle ei näytä jäävän juuri sijaa.

Siirryn pubista pihalle, jossa telttamainen kyhäelmä vetää sisäänsä runsaasti faneja. Mediaa pyörii paikalla kuin konsanaan Valioliigan otteluissa. Dorkingistakin on matkustanut paikalle neljä vastustajaseuran omaa mediatyöntekijää.

Kaksi vanhaa herrasmiestä ei halua kuvattavaksi, eivätkä he pidä liiallisesta mediahypestä. Molemmat ovat silti onnellisia siitä, miten vielä pari vuotta sitten kuolleelta vaikuttanut kaupungin keskusta on herännyt taas henkiin.

Wrexham on 135 000 asukkaan kaupunki. Miehet toivovat, että Wrexhamin peleissä käyvät futisturistit palaavat kaupunkiin uudelleen.

Isoäiti Mandy ja 10-vuotias Logan Davis ovat innoissaan saamastaan kansainvälisestä huomiosta. Logan oli pallopoikana Wrexhamin viime pelissä ja pelaa seuran akatemiassa.

Isoäiti Mandy ja lapsenlapsi Logan Davis.

"Seisomme yleensä päätykatsomossa, mutta kaksi viikkoa sitten olimme perhekatsomossa. Se oli niin tylsää. Siellä ei saa laulaa tähtipelaaja Paul Mullinin chänttiä kunnolla [kirosanat jätettävä pois]”, isoäiti Mandy sanoo.

Wrexham oli jo ennen Hollywood-omistajia iso seura viidenneksi korkeimmalle sarjatasolle. Vuonna 1864 perustettu Wrexham markkinoi näkyvästi faktaa, että se on maailman kolmanneksi vanhin pystyssä oleva ammattilaisseura. Sen kanssa kiivainta nousukamppailua käy maailman vanhin seura, kaksi vuotta aiemmin perustettu Notts County.

Lue lisää: Ryan Reynolds ponnisti kanadalaisesta nelilapsisesta perheestä viihde­maailman moni­ottelijaksi – Näin perheelleen omistautuva mies rakensi itsestään bisnes­imperiumin

Siirryn kohti The Racecourse Groundia. Katupylväissä ei voi olla kiinnittämättä huomiota Iso-Britannian monarkiaa vastustaviin Wrexhamin tarroihin. Walesia puhuvien joukossa on junassa aikaisemmin tapaamani Thomasin mukaan paljon brexitin ja konservatiivihallituksen vastustajia.

Wrexham on vanhana kaivoskaupunkina vahvasti työväenluokkainen. Margaret Thatcherin konservatiivihallitus sulki paikalliset kaivokset 1980-luvulla.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla vierailulla Wrexhamissa joulukuussa. Mukana seuran omistajat Ryan Reynolds (vas.) ja Rob McElhenney (oik.). Alueella riittää brittimonarkian vastustajia.

Radikaalejakin Walesin itsenäistymistä ajavia kannattajia riittää. Ottelun alussa stadionilla kajahtaa heti alkuun kannattajapäädystä Walesin kansallislaulu. Sen jälkeen pääty jatkaa naapuri-Liverpoolistakin tutulla säkeellä: ”Fuck the Tories”.

Ottelu Dorkingia vastaan on keskimmäinen kolmesta peräkkäisestä kotipelistä. Yleisöä on paikalla 10 053 eli stadion on lähes loppuunmyyty.

Peli näyttää tekniseltä taitotasoltaan laadukkaalta. Pallo pysyy maassa hyväkuntoisella nurmella. Nähdään muutama myöhästynyt taklaus ja vauhtikin on kovaa, mutta muuten ollaan kaukana klassisesta ”alasarjafutiksesta”.

Dorking hallitsee ensimmäistä puoliaikaa, mutta Wrexhamin yksilöosaaminen nousee esiin. Hyökkääjä Paul Mullinille ei turhaan makseta 5 000 euron viikkopalkkaa.

Liverpoolilaishyökkääjä on kuin Jamie Vardyn ja Wayne Rooneyn sekoitus. Mullin painaa väsymättä niska kyyryssä jatkuvasti kohti vastustajan maalia. Liverpoolilainen iskee päivän avausosuman.

"We’ve got Mullin, Super Paul Mullin. I just don’t think you understand. He plays in red and white, he’s fucking dynamite”, laulaa kotiyleisö tv-sarjasta tuttuun tapaan.

Paul Mullin on kotiyleisön suosikki.

Pelin 63. minuutilla viime kesän hankinta, isokokoinen hyökkääjä Sam Dalby iskee komealla yksilösuoritusmaalilla 3–0. Kotiyleisö ei ole silti täysin luottavainen omiinsa. Vartti ennen ottelun päättymistä Dorking kaventaa ja yleisö hermostuu, vaikka Wrexhamilla on vielä kahden maalin johto.

Hermostuneisuudelle on syynsä. Kansallisliigasta on äärimmäisen vaikea nousta. Vain yksi seura nousee suoraan ja toinen pudotuspelien kautta.

Viime kaudella Stockport County ylsi Wrexhamin edelle. Tällä kaudella Notts County hengittää sen niskassa.

Wrexham kestää Dorkingia vastaan lopulta selvästi, ja walesilaisbändien laulut pärähtävät soimaan The Racecourse Groundilla. Stadion on vanha, mutta riittävä vielä viidennelle sarjaportaalle.

Syksyllä stadionin toinen päätykatsomo muistutti aikaa 1970-luvulta. Betoninen The Kop -seisomakatsomo edusti jonkinlaista rappioromantiikkaa. Nyt katsomo on maan tasalla.

Omistajat kamppailevat vielä lupapaperien kanssa, mutta ovat toiveikkaita, että 5 500 katsojaa vetävää uutta päätykatsomoa päästään rakentamaan kesällä.

»Speedo Mick» esiintyi ottelun puoliajalla. Ohjelmanumeron tarkoituksena on kerätä varoja mielenterveystyöhön.

Ottelun jälkeen Wrexhamin manageri Phil Parkinson astelee kameroiden eteen, kuten hän on tottunut tekemään tiuhaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Wrexhamin dokumentissa nähdään Parkinsonin tulisieluinen puoli, kun hän päästelee koppipuheissaan kirosanoja väkevinä täytesanoina.

Median edessä nähdään sen sijaan laskelmoitu ja sanansa tarkasti valitseva manageri. Parkinsonin näytöt Bradfordin ja Boltonin managerina olivat hyvät ennen pestiä alasarjaan.

”Olimme viime kaudella paljon median tarkastelun alla ja huomio on vain kasvanut siitä. Painotan kaikille pelaajillemme ja henkilökunnalle, että nauttikaa tästä. Olemme iso puheenaihe, kaikki vieraspelimme ovat loppuunmyytyjä. Meidän täytyy osata nauttia tästä mahdollisuudesta”, Parkinson sanoo.

Kansallisliigassa pelaa myös huomattavasti Wrexhamia pienempiä seuroja. Paikkoja, joista Ryan Reynolds tuskin oli kuullutkaan vielä muutama vuosi sitten. Esimerkiksi Aldershot Town ja Altrincham haluavat epätoivoisesti Hollywood-seuran päänahan.

” Yksi suurimmista eroista viime kauteen on se, mitä täällä stadionin ulkopuolella tapahtuu.

Wrexhamin kannattajat odottamassa pelaajien tapaamista ja pääsyä yhteiskuviin. Kuvassa fanin kanssa maalivahti Rob Laiton.

"Monille joukkueille peli Wrexhamia vastaan on heidän cup-finaalinsa. Sanon aina pojille, että älkää valittako. Hyväksykää se, ja nousemme aina seuraavalla tasolle. Sen olemme tehneet tällä kaudella ja jatkamme suunnitelman toteuttamista aina kauden loppuun asti.”

Sirkuksen käynnistäjä ja monia lankoja käsissään pitävä Wrexhamin toiminnanjohtaja Humphrey Ker on vielä jututtamatta. Yli kaksimetrinen Ker tulee kiikuttamaan mediaväelle donitsit lehdistötilaisuuden jälkeen.

Sitten kiireiseltä näyttelijältä, kirjoittajalta, koomikolta sekä toiminnanjohtajalta liikenee kymmenen minuuttia haastatteluun.

Etonin yksityiskoulun käynyt, sittemmin lähinnä Los Angelesissa aikaansa viettänyt Ker oli alunperin syy, joka sai Rob McElhenneyn ja myöhemmin Ryan Reynoldsin innostumaan jalkapalloseuran ostosta.

Ker viettää kolmikosta eniten aikaansa Wrexhamissa, mutta asuu yhä pääasiassa Los Angelesissa.

"Olen tavannut tänään ihmisiä Oregonista, Iowasta, New Jerseystä ja Skotlannista. Päästäksemme päämäärämme haluamme niin paljon uusia kannattajia kuin mahdollista. Samaan aikaan haaste on varmistaa, että paikallisille kannattajille riittää pääsylippuja peleihin.”

Fanit tahtovat tuon tuosta yhteiskuvaan Wrexhamin toiminnanjohtajan Humphrey Kerin kanssa.

Wrexhamilaiset eivät ole peittäneet huoltaan siitä, välittävätkö uudet omistajat paikallisesta yhteisöstä ja sen näkemyksistä. Tähän mennessä omistajat ovat esiintyneet julkisuudessa lähes moitteetta.

Ker on Wrexhamin takissaan pelin jälkeen helposti lähestyttävä. Haastattelu pysähtelee parin kysymyksen välein, kun kannattajat janoavat Kerin kanssa yhteiskuvaa tai kyselevät Ryan Reynoldsista.

"Yksi suurimmista eroista viime kauteen on se, mitä täällä stadionin ulkopuolella tapahtuu. Peleissä käyneet katsojat odottavat pelaajia ja haluavat keskustella heidän kanssaan, pyytävät nimikirjoituksia ja ottavat kuvia. Se on merkki siitä, mitä pelaajat ovat tehneet tälle kaupungille. Heistä on tullut julkkiksia.”

Ker käy läpi johdon suunnitelmia. The Kop -päätykatsomon uudelleenrakennuksen pitäisi alkaa kesäkuussa, seura tarvitsee uuden harjoituskeskuksen ja palkkalistoille on juuri kiinnitetty yhteisöpäällikkö.

Kaikesta käy selväksi, että Wrexhamin on noustava kauden päätteeksi.

Seura on viettänyt Kansallisliigassa 13 vuotta. Uusien omistajien investoinnit ovat olleet niin isoja, että jääminen viidennelle sarjatasolle vielä seuraavaksi kaudeksi olisi hankkeelle kova kolaus.

Altavastaajan tarinaa Hollywood-omistajat eivät saa pitkään myytyä. Lohikäärmeiden on aika ottaa askel ylöspäin.

Mae Wrecsam o flaen llygaid y byd i gyd. Lause on kymriä. Se tarkoittaa sitä, että Wrexham on koko maailman silmien edessä.

Lue lisää: Hollywood-tähti Ryan Reynoldsin omistama Wrexham putosi dramaattisesti Englannin cupista – viime sekuntien virhe ratkaisi

Lue lisää: Hollywood-tähti Ryan Reynolds ehti jo riemuita Wrexhamin cupvoittoa, dramaattiset loppu­hetket yllättivät