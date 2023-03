”Nordiksen” maanantai-illassa HIFK on lähes pakkovoiton edessä. Sen verran vahva Lukko on ollut viime kotipeleissään, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Riku Teiskonlahti kommentissaan.

Helsingin IFK joutuu pudotuspelien jatkopeleissä totisen paikan eteen. Ajoittain sarjan aikana kroonisesta tehottomuudesta kärsinyt Rauman Lukko viimeisteli lauantaina tehokkaasti ottelun alussa ja kavensi voitot 2–3:een 2–1-voitolla.

Lauantaina tehottomuudesta kärsi vuorostaan HIFK. Erityisesti ylivoimat olisivat tarjonneet mahdollisuuden lyödä ottelu tasoihin.

Kahteen viime peliin HIFK on onnistunut maalinteossa vain kahdesti. Toisen kerran Lukon maalivahdin Artem Zagidulinin avustuksella.

Liigahistoriassa vain yksi joukkue on noussut kolmen ensimmäisen pelin häviön jälkeen ottelusarjan voittoon. Siihen pystyi Espoon Blues keväällä 2012. Lauantain esityksen perusteella Lukolla on mahdollisuudet toistaa temppu. ”Nordiksen” maanantai-illassa HIFK on lähes pakkovoiton edessä. Sen verran vahva Lukko on ollut viime kotipeleissään.

Rauman illassa nähtiin kiekkokevään toistaiseksi komein maali. Tarmo Reunasen ilmaveivi heitti bensaa Lukon taistelun liekkeihin onnistumalla tärkeässä paikassa.

Maalia kelaillaan raumalaiskodeissa vielä vuosien päästä. Sitä pidempään mitä kauemmas Lukon taistelu keväällä kantaa.