Utah Jazz teetti sarjakuvalehden markkinoidakseen Lauri Markkasta vuoden kehittyneimmän pelaajan -palkinnon saajaksi.

”Tämä on mahtava”, toteaa Utah Jazzin suomalainen tähtipelaaja Lauri Markkanen, kun hän selaa ohutta sarjakuvalehteä.

Sarjakuvalehden pääosassa onkin Markkanen itse. Lehden nimi on The Finnisher.

”Näyttää ihan sinulta. Kutsuvat sinua jääkuninkaaksi”, Walker Kessler sanoo ja nauraa railakkaasti.

Kessler on Utahin pelaajia ja myös hänestä on tehty sarjakuvalehti, The Sherriff, joka on yksi Kesslerin lempinimistä.

Lehdet ovat osa Utah Jazzin kampanjaa, jolla pyritään vaikuttamaan äänestäjiin NBA-palkintojaossa kauden päätteeksi. Markkaselle tavoitellaan vuoden kehittyneimmän pelaajan palkintoa ja Kesslerille tulokaspystiä.

Sarjakuvalehtien tekijöinä on kanadalainen ja brasilialainen sarjakuvataiteilija.

Twitterissä myös kysyttiin, mistä näitä lehtiä saa. Utah Jazz vastasi, että ensimmäisille tuhannelle katsojalle lehtiä jaetaan (tai jaettiin, ottelu oli perjantai-iltana) kotiottelussa Milwaukee Bucksia vastaan.

Utah Jazz julkaisi myös toisen videon, jossa Markkanen ja Kessler ovat sarjakuvakaupassa jakamassa nimikirjoituksiaan sarjakuvalehtiinsä.

Kessler muun muassa hokee Markkaseen liittyviä lempinimiä: ”The Finnisher, Iceman, Iceking, King of North.”

Videon kummallisin episodi on apulaisvalmentaja Jason Terryn saapuminen sarjakuvakauppaan naamioituneena. Markkanen ei ilmeisesti tunnistanut Terryä ainakaan heti. Kun asia valkenee, Markkanen tuumaa nauraen: ”Mä lähden menemään.”