Portland Thornsin kotiavauksesta on tulossa kansanjuhla, jossa viime kauden mestaruusviiri nostetaan päätykatsomon kattoon.

Yhdysvalloissa naisten jalkapallosarja NWSL:n hallitseva mestarijoukkue Portland Thorns aloittaa kautensa sunnuntaina paikallista aikaa, kun Orlando Pride saapuu vierailemaan perinteikkäällä Providence Parkilla.

Kauden alkua odottaa innolla Thornsin suomalaispelaaja Natalia Kuikka, jonka Urheilutoimittajain liitto nimesi viime vuoden parhaaksi jalkapalloilijaksi Suomessa.

”On tosi mukavat fiilikset. Pitkästä aikaa pääsee pelaamaan kunnon pelejä. Meillä on uusi valmentaja Mike Norris ja myös uusia pelaajia. Toivottavasti voitamme mestaruuden uudelleen”, Kuikka sanoi STT:lle.

Thornsin avausottelusta odotetaan suurta kansanjuhlaa, jonka huipentaa ennen ottelun alkua mestaruusviirin nostaminen Providence Parkin pohjoispäädyn kattoon. Thornsin otteluissa kävi viime kaudella keskimäärin yli 15 500 katsojaa, joten se antaa hieman osviittaa sunnuntain yleisömäärästä.

Jos Portlandin mestarijoukkueessa vilisee useita tähtipelaajia, Kuikan mukaan myös Orlando Pridelta löytyy joukkueesta laatua.

Tunnetuin Orlandon pelaaja on polvivamman jäljiltä kentälle palaava brasilialaishyökkääjä Marta, joka on pelannut useita kausia myös Ruotsissa. Kuikka on kohdannut Martan sekä seura- että maajoukkueessa.

”Marta on mukava tyyppi. On hauskaa pelata sitä vastaan. Se on hauska persoona kentällä. Jos ei ole pallo meidän puolella, niin pientä jutustelua tulee. Se on niin arvaamaton, ei ikinä tiedä mitä tulee. Hän on maailmanluokan pelaaja ja sellaista pelaajia vastaan on kiva pelata.”

Thornsin joukkueessa tapahtui johtopuolella paljon viime kauden lopulla ja ennen kuluvan kauden alkua. Uusi päävalmentaja on englantilainen Mike Norris, joka kuului joukkueen valmennusryhmään jo viime kaudella.

Kuikan mukaan pelilliseen puoleen ei ole tullut suurta muutosta uuden päävalmentajan myötä.

Norris näkee Kuikan roolin laitapuolustajana tärkeänä joukkueelleen.

”Hänellä on tärkeä rooli siinä, miten me pelaamme. Hän pääsee hyvin hyökkäyksiin mukaan antamaan keskityspalloja”, Norris vastasi STT:lle.