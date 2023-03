Pekka Rinne sai uskomattoman kunnianosoituksen.

Suomalainen ex-huippujääkiekkomaalivahti Pekka Rinne, 40, sai upean kunnianosoituksen Nashvillessä.

Rinteen maineikkaan uran kunniaksi hänestä pystytettiin näköispatsas NHL-joukkue Nashville Predatorsin kotihallin eteen.

Patsas kuvaa Rinnettä tämän uran viimeisen ottelun jälkeen, kun kempeleläinen kiersi kenttää maila pystyssä ja kypärä ohimollaan kiittäen yleisöä viimeisen kerran.

Tältä näyttää Pekka Rinteen patsas.

Rinne on Predatorsin seuralegenda. Seura varasi suomalaisen vuoden 2004 varaustilaisuudessa kahdeksannella kierroksella 258. pelaajana. Nykymuotoisessa varaustilaisuudessa on vain seitsemän kierrosta, joten Rinne oli todellinen superlöytö.

Rinne pelasi koko NHL-uransa Predators-paidassa. Hän torjui seuralle 369 voittoa ja on seurahistorian voitokkain maalivahti.

Kärpistä maailmankartalle ponnahtanut Rinne voitti urallaan kerran NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavan Vezina-pystin.

Bally Sport -sivusto julkaisi paljastusvideon suomalaisen patsaasta Twitterissä.

Rinne on Nashville arvostettu henkilö myös kaukalon ulkopuolisen toimintansa vuoksi. Rinne on aktiivinen muun muassa Best buddies -ohjelmassa, jossa hän kohtaa syöpäpotilaita.

Rinne voitti urallaan myös King Clancy -palkinnon, joka jaetaan pelaajalle, joka tekee yhteisössään merkittävää humanitaarista työtä ja osoittaa johtajuutta sekä kaukalossa että sen ulkopuolella.

Rinnettä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista suomalaismaalivahdeista.

Ihmiset saapuivat sankoin joukoin katsomaan Pekka Rinteen patsasta.