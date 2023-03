Salpausselällä hiihdetään maailmancupin viimeiset kilpailut.

Kerttu Niskanen taistelee distanssimatkojen maailmancup-voitosta sunnuntaina Salpausselällä. Niskanen on mukana 20 kilometrin (p) yhteislähtökilpailussa, joka alkoi kello 12. HS seuraa kilpailua tämän jutun alla olevassa hetki hetkeltä -seurannassa.

Niskanen on vahvasti kiinni voitossa ja palkinnoksi tulevassa kristallipallossa. Ainoa uhkaaja on Yhdysvaltojen Jessica Diggins, jolle vapaa hiihtotapa on selvästi vahvempi kuin perinteinen.

Niskanen johtaa distanssimatkojen cupia 22 pisteellä ennen päätösmatkaa. Kilpailussa jaetaan sijoitusten lisäksi pisteitä kirimaaleista.

Myöhemmin sunnuntaina hiihdetään miesten maailmancupin viimeinen kisa, samaten 20 kilometriä (p) yhteislähtönä. Miehet lähtevät matkaan 13.45.