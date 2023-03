Maali syntyi kauempaa kuin tällä hetkellä Guinnessin ennätysten kirjaan merkitty osuma.

Chilen jalkapalloliigassa nähtiin 18. maaliskuuta pelatulla kierroksella harvinainen osuma. Cobresalin argentiinalainen maalivahti Leandro Requena onnistui maalinteossa suoraan maalipotkusta.

Requeana antoi joukkueensa johtaessa pitkän maalipotkun. Vastustajan maalivahti Brayan Cortés oli reilusti maalistaan ulkona. Pallo pomppasi maasta eikä vastustaja Colo-Colon maalivahti saanut pelivälinettä haltuunsa.

Cobresal meni maalilla 3–0 johtoon 77. minuutilla. Osuman voi katsoa alla olevalta Twitter-videolta.

Maalista on alkanut spekulaatio siitä, onko kyseessä jopa maailmanennätys pisimmästä etäisyydestä, jolta maali on tehty. Nykyisin Guinnessin ennätysten kirjassa oleva ennätys on 96,01 metriä.

”Kysyin joukkueen managerilta Juan Silvalta, aikooko hän todella tehdä ennätyshakemuksen. Hän sanoi, että ehdottomasti kyllä”, Requena sanoi radiohaastattelussa.

Maalivahdin mukaan hänen seuransa on saanut Chilen jalkapalloliitolta pyynnön tarkistaa kentän mitat. Niitä tarvitaan, jotta tarkka etäisyys saadaan määritettyä.

Fifan ohjeissa kentän pitää olla ammattilaispeleissä 105 metriä pitkä. Pallo oli potkaisuhetkellä hieman viiden metrin rajaa lähempänä päätyviivaa, joten oletettu pituus on yli sadan metrin.

Requena sanoo yrittäneensä antaa nopean avauksen. Ensimmäisenä potkun jälkeen hän sanoo peittäneensä päänsä käsiinsä, koska huomasi kahden pelaajan olleen vapaana ja pallon menneen liian kauas heistä.

”Kun näin, että pomppu oli vaikea ja meni yli Bryanin, ajattelin sen voivan mennä maaliin”, Requena sanoi.

CNN:n viime torstaille päivätyn uutisen mukaan ennätyshakemusta ei ollut siihen mennessä tehty.