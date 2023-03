Ruotsin Moa Ilar päästi Salpausselällä Maja Dahlqvistin tarkoituksella ohitseen, jota tämä varmistaa sprintticupin voiton. Kaikkia tämä ei miellyttänyt.

Maastohiihdon naisten sprintticup sai dramaattisen ja kiistanalaisen huipennuksen Lahdessa lauantaina. Kuohuttavan ratkaisukisan aiheuttamat laineet lyövät yhä.

Ruotsin Maja Dahlqvist oli menettää cupvoiton, kun hän oli putoamassa pelistä puolivälierissä katkaistuaan sauvansa.

Maannainen Moa Ilar kuitenkin pysähtyi ennen maaliviivaa ja päästi Dahlqvistin ohi – ja jatkoon.

Dahlqvist sijoittui lopulta neljänneksi ja nousi kokonaispisteissä ohi Sveitsin Nadine Fähndrichin.

Ilarille epäitsekäs temppu johti ikäviin seurauksiin. Hänet hylättiin kilpailusta jälkijättöisesti.

Kaiken lisäksi Ilarin että Dahlqvistin sosiaalisen median kanavat ovat täyttyneet raivokkaista vihaviesteistä.

"Yksi norjalainen tyyppi on ollut pahin. Ja Moa joutui vastaanottamaan sen. En halua edes sanoa, mitä he kirjoittavat, puhutaan sen tason jutuista – mikä on aivan uskomatonta. On aivan hullua, että ihmiset toimivat näin”, Dahlqvist sanoi Expressenille.

"On yksi asia pystyä ajattelemaan jotain sellaista. Mutta vaatii aika paljon, että päättää kirjoittaa sen ylös, etsiä tavan tavoittaa meidät ja sitten lähettää sen viestin. ”

Dahlqvist myös hämmästeli Ilarin hylkäystä.

Samaan yhtyivät Expressenin jutussa myös Norjan Tiril Udnes Weng ja Ingvild Flugstad Östberg, jotka eivät nähneet Ilarin teossa mitään väärää.

”On selvää, että on ikävää tulla hylätyksi. Mutta samalla ajattelen, että tekisin saman uudelleen. Olen ylpeä, että siinä kävi kuin kävi”, Ilar kommentoi.

Törkeitä someviestejä viuhuu Norjan ja Ruotsin välillä myös toiseen suuntaan.

Loppukauden sprinttikilpailuja mielin määrin hallinnut Kristine Stavås Skistad kertoi VG:lle saaneensa motivaatiota Ruotsista tulleista ”töykeistä” viesteistä.

Skistad kertoi saaneensa esimerkiksi eräältä ruotsalaiselta naiselta viestin, jossa häntä nimiteltiin ”yhdeksi sun toiseksi”. Hän sanoo saaneensa viestistä rutkasti motivaatiota lauantain kisaan.

”Katkerilta ruotsalaisilta tulevat viestit ovat erityisen hauskoja. Heiltä tulee paljon kommentteja. Se on vaikuttavaa ja hyvin motivoivaa.”