Viaplayn studioasiantuntijana toimiva ex-pelaaja Bojan Djordjic ja päävalmentaja Janne Andersson keskustelivat ottelun jälkeen kiivaasti. Lopulta Andersson jätti haastattelun kesken.

Ruotsin jalkapallomaajoukkue on aloittanut EM-karsinnat Janne Anderssonin johdolla voitolla ja tappiolla.

Ruotsin ja Azerbaidzhanin välisen jalkapallon EM-karsintaottelun jälkeen nähtiin varsin erikoinen tilanne, kun Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson turhautui Viaplayn studiohaastattelussa.

Andersson ja studioasiantuntijana toiminut ex-pelaaja Bojan Djordjic keskustelivat tilanteessa kiivaasti, ja lopulta Andersson jätti haastattelun kesken.

Djordjic tivasi Anderssonilta etenkin sitä, miksi "elämänsä kunnossa" oleva AZ Alkmaarin tehohyökkääjä Jesper Karlsson sai pelata Azerbaidzhania vastaan vain kahdeksan minuuttia.

Karlsson ennätti tehdä komeassa 5–0-voitossa yhden maalin, mutta Ruotsin 0–3-tappioon päättyneessä karsinta-avauksessa Belgiaa vastaan hän ei saanut peliaikaa.

”Enpä tiedä, onko hän elämänsä kunnossa. Hänellä on ollut vahva viimeinen kuukausi. Minun pitää valita 11 pelaajaa, kenet jätän pois?”, Andersson kysyi Djordjicilta.

”Olemme voittaneet 5–0 ja sinä seisot täällä ja valitat. Voi hemmetti”, Andersson turhautui.

Upeat urat Valioliigassa ja Ruotsin maajoukkueessa pelanneet Fredrik Ljungberg ja Sebastian Larsson ihmettelivät Djordjicin vieressä, kun sananvaihto yltyi.

Lopulta Andersson poistui haastattelusta.

”En ole tyytyväinen enää mihinkään. Kiitos tästä, nähdään jonain toisena päivänä”, Andersson sanoi ja käveli pois.

Lehdistötilaisuudessa päävalmentajalta kysyttiin, miksi hän kiukustui varsin harmittomasta kysymyksestä koskien Karlssonin peliaikaa.

”Studiossa on juontaja ja kolme asiantuntijaa, jotka kertovat mitä olen heidän mielestään tehnyt tai jättänyt tekemättä. Tilanne on aika vaikea. Olen ihminen, jolla on normaalit tunteet, ja nyt puolustin itseäni”, Andersson sanoi.

”Kun katson (tilannetta) taaksepäin, saatan ajatella, että ehkä ylireagoin. Mutta minusta tuntui, että onko minun otettava tämä (kritiikki) vastaan, kun olemme voittaneet 5–0.”