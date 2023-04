NBA-liiga joulukuussa.

Dallas Mavericks on kolme pistettä tappiolla New York Knicksiä vastaan, kun jäljellä on vain neljä sekuntia. Dallasin slovenialainen supertähti Luka Dončić yrittää saada heitettyä kolmosen, mutta häntä rikotaan fiksusti ennen heittoa.

Kahdella vaparilla ei pitäisi päästä tasoihin, paitsi jos vastassa on Dončić . Hän upottaa ensimmäisen.

Toisen Dončić heittää korin eturautaan, ottaa levypallon käsiinsä ja samalla hypyllä laittaa vielä pallon koriin. Kasvoilla tuttu poikamainen virnistys.

Peli on tasan. Jatkoajalla Dallas vielä voittaa ottelun.

Se oli taas yksi Luka Magic -hetki. Vastaavia temppuja NBA:ssa on viime vuosina todistettu useammankin kerran.

Doncic ajaa korille, pyörähtää ympäri, mutta kun vastassa on vielä kaksi puolustajaa, hän laittaa selän takaa syötön kolmosen viivan takana vapaana olevalle pelaajalle, joka heittää pallon koriin.

Viimeisellä sekunnilla kaukaa kolmosen kaaren takaa heitetyt, aivan epätasapainoiset kolmoset. Dončić osaa kaiken.

Luka Dončić ei ole fysiikkansa puolesta tavallinen NBA:n supertähti. Hän on kyllä kaksi metriä pitkä, mutta hieman pyylevä, ja vaikuttaa kentällä hitaalta.

Joulukuun Knicks-matsissa Dončić teki lopulta huiman tripla-tuplan 60 pistettä, 21 levypalloa ja kymmenen korisyöttöä. Vastaavaa ei ole kukaan aikaisemmin tehnyt NBA:ssa.

”Väsyttää hitosti. Tarvitsen palauttavan kaljan”, Dončić sanoi haastattelussa ottelun jälkeen, edelleen sama virne huulilla.

Dallasin Luka Dončić nousi muiden yläpuolelle ottelussa New York Knicksiä vastaan.

Suomen maajoukkueen monivuotinen avainpelaaja Petteri Koponen pelasi urallaan useammankin kerran Dončićia vastaan.

Ensimmäisen kerran he kohtasivat Euroliigan ottelussa vuonna 2012, kun Koponen pelasi venäläisessä BK Himkin joukkueessa ja Dončić Real Madridissa. Dončić oli silloin vasta 16-vuotias suurlupaus.

Kovimmat matsit he pelasivat silloin, kun Koponen pelasi Barcelonassa.

”Olihan Luka jo silloin lupaava, ja meni vielä eteenpäin. En olisi kuitenkaan uskonut, että hän dominoi NBA:ssa”, Koponen toteaa.

Parhaiten Koposelle Dončićin kohtaamisista tulee mieleen Barcelonan ja Real Madridin Euroliigan ottelu alkuvuodelta 2018. Koponen sai tehtäväkseen puolustaa Dončićia.

”Pidin hänet kahdessa pisteessä. Hävisimme matsin pystyyn. Videopalaverissa valmentaja sanoi, että ainoa hyvä asia oli Petskun puolustus Dončićia vastaan.”

Kyllä Dončić myös kuritti Barcelonaa. Koponen kertoo esimerkin Euroliigan ottelusta joulukuulta 2017.

Dončić harhautti ensin Barcelonan Victor Claverin kertaalleen, niin että Claver meinasi kaatua takapuolelleen.

Ja kun hän siitä pääsi pystyyn, niin Dončić harhautti vielä toisen kerran, niin että Claver putosi melkein kontalleen maahan.

Harhautusten jälkeen Dončić pääsi syöttämään helpon korin. Se oli jo esimakua Luka Magic -tempuista.

Luka Dončić pelaa omalla rytmillään ja näyttää ettei hänellä ole kiire juuri koskaan.

Doncicin urheilullisuutta epäiltiin ennen hänen siirtymistään NBA-peleihin, Koponen kertoo.

Tästä syystä hän ei tullut valituksi kesällä 2018 ensimmäisellä varausvuorolla, vaan vasta kolmantena.

Euroliigan MVP-pelaajaksi Dončić valittiin vuonna 2018, vasta 18-vuotiaana. Nyt hän tekee NBA:ssa samoja asioita kuin Euroopassakin, Koponen sanoo.

”Dončić pelaa omalla rytmillään, ei ole kiirettä.”

Vaikka Dončić vaikuttaa kentällä hyvinkin hitaalta, niin on hänen liikkumisessaan Koposen mukaan myös hyviä ominaisuuksia.

”Lukalla on hyvät suunnanvaihdokset ja pysäytykset. Hän ottaa nopeasti askeleen taaksepäin. Hänellä on hyvä jalkatekniikka ja harhautukset. Atleettisuuden puutetta paikataan taidolla.”

Suomen maajoukkueen apuvalmentaja, entinen NBA-pelaaja Hanno Möttölä muistaa ihmetelleensä Dončićin pelaamista jo Euroliigassa.

”Euroliigassa tuntui, että Luka juuri ja juuri ehti saada heitot ilmaan. Mietin silloin, että ehtiikö NBA:ssa, mutta sama sielläkin. Näyttää siltä, että hän ehtii juuri ja juuri, mutta se vain on hänen tapansa pelata.”

Dončićin hidas hyökkääminen pallon kanssa on NBA:ssa hänelle valttikortti, Möttölä sanoo. NBA:n atleettiset puolustajat ovat tottuneet siihen, että vastustaja tulee päälle lujaa ja he itse ovat liikkeessä.

Kun Dončić tulee omalla hitaammalla tahdillaan, niin puolustus joutuu epämukavuusalueelle eikä osaa vastata.

”Luka hyökkää juuri silloin, kun puolustajan liike pysähtyy”, Möttölä toteaa.

Lauri Markkanen ja Luka Dončić.

Dončićin vartalon hallinta on myös erinomaista ja hänellä on taito lukea puolustajan jalkojen asentoa.

NBA:ssa ei ole vielä löytynyt matchupia häntä pysäyttämään, Möttölä sanoo.

”Hänen kanssaan saa koko ajan olla varuillaan. Jos vastassa on takamies, niin Dončić on isompi ja fyysisempi, ja jos vastassa on isompi puolustaja, niin Dončić on paljon taitavampi ja hänellä on kuitenkin riittävä nopeus voittaa ne tilanteet, juuri ja juuri.”

Dončićin lisäksi myös Denver Nuggetsin keskushyökkääjä Nikola Jokić on epätyypillinen NBA:n supertähti.

Serbialainen Jokić on valittu kahdella viime kaudella NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Hänkään ei vaikuta ollenkaan urheilulliselta, lihaksia on vaikea löytää hänen jaloistaan ja olkavarsista. Taitojen puolesta Jokićkin on lähes ylivoimainen.

”Iso osa Dončićin ja Jokićin menestystä on se, että he ovat jo nuorena joutuneet pelaamaan paljon aikuisia vastaan. Siinä pitää löytää keinoja pärjätä”, Petteri Koponen sanoo.

Euroopassa koripallon valmennus on myös monipuolista, Möttölä ja Koponen toteavat.

Euroopassa pelaajia ei lokeroida, vaan jokainen saa kokeilla, ja käsitellä palloa. Pitkätkin pelaajat oppivat heittämään. Se näkyy nykyään NBA:ssa asti.

