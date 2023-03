Colorado Avalanchen supertähti Mikko Rantanen nousi idolinsa Teemu Selänteen rinnalle sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Coloradon 26-vuotias suomalaishyökkääjä iski vierasottelussa Arizona Coyotesia vastaan jo kauden 48 maalinsa, mikä sivuaa 2000-luvun suomalaisennätystä.

Selänne teki yhtä monta maalia Anaheimin paidassa kaudella 2006–07.

Uransa parasta kautta pelaava Rantanen (48+39) oli ennen tiistain vastaisena yönä pelattavaa kierrosta 55 maalin ja 99 pisteen tahdissa.

Hän on NHL:n maalipörssissä kolmannella sijalla.

Rantanen on kovaa vauhtia matkalla Suomi-kiekon harvojen ja valittujen joukkoon, sillä hän on enää kahden maalin päässä maagisesta 50 maalin rajapyykistä.

Jos Rantasen maalitahti pysyy vähänkään samana, hänestä kruunataan NHL:n ensimmäinen 50:n maalin suomalaistykki 25 vuoteen.

Rantanen olisi vasta NHL-historian kolmas suomalaispelaaja, joka on tehnyt yhden kauden aikana vähintään 50 maalia. Aiemmin rajapyykin ovat rikkoneet Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Kurri pelasi 1980-luvulla neljä yli 50 maalin kautta Edmonton Oilersin paidassa. Selänne puhkoi rajan kolmesti.

Selänne saavutti rajapyykin viimeisen kerran kaudella 1997–98, kun hän iski Anaheimin riveissä 52 maalia. Selänne jakoi samalla kaudella maalipörssin voiton Peter Bondran kanssa.

Pientä aikaperspektiiviä antaa se, että Rantanen oli tuohon aikaan vuoden ja viiden kuukauden ikäinen.

Mikko Rantanen on pannut maaliennätyksensä uusiksi tällä kaudella. Aiempi maaliennätys (36) on viime kaudelta.

Rantasesta on kehittynyt viime vuosina yksi maailman parhaista ja monipuolisimmista laitahyökkääjistä.

"Rantanen edustaa tulevaisuutta. Koolla on edelleen väliä. Isolla jäällä hän on jatkuva uhka, mutta hän pystyy ennen kaikkea pelaamaan ahtaassa tilassa ja maalinedustalla nerokkaasti vahvan fysiikan ja terävän pelisilmänsä avulla”, sanoo asiantuntija Raimo Summanen.

Ilta-Sanomat perkasi videonauhat ja analysoi kaikki Rantasen tämän kauden maalit.

Yllä oleva grafiikka osoittaa, mistä kohdista hyökkäysaluetta Mikko Rantanen on maalinsa laukonut tai ohjannut tällä kaudella. Grafiikka kertoo myös, että minne kohtiin maalia hänen laukauksensa tai ohjauksensa ovat sijoittuneet.

Rantasen bravuuri on tulinen ja tarkka rannelaukaus, jolla hän on kylvänyt tuhoa 22 maalin verran tällä kaudella. Toiseksi eniten hän on tehnyt maaleja niin sanotulla näpylaukauksella (13 maalia), jossa laukaus lähtee terävästi lyhyellä saatolla.

"Rantanen pelaa paljon kiekko lähellä kroppaa. Hän ei pidä kiekkoa kaukana kropastaan, mikä näkyy hänen laukausvalikoimastaan. Pitkät raajat ja koko antavat mahdollisuuden pelata kiekkoa lähellä, ja sen avulla laukauksen voima ja variaatio ovat kovaa luokkaa”, Summanen luonnehtii.

Lyöntilaukausmaaleja Rantasella on kasassa tällä hetkellä kolme. Saldo ei yllätä Summasta.

”Pelin evoluutio on mennyt siihen suuntaan, että laukauksen pitää lähteä periaatteessa heti, kun on paikka.”

Pelinlukutaito ja oikeanlaisen jännitteen ylläpitäminen kropassa juuri ennen laukauspaikkaa ovat Rantasen ”näkymättömiä” vahvuuksia.

”Moni pelaaja menee kiekkoa vastaan, mutta Rantanen pystyy mainiosti havainnoimaan kenttää syvyys- ja leveyssuunnassa. Kun kiekko tulee kohti, hän on virittänyt itsensä näkymättömästi valmiustilaan. Moni alkaa näissä tilanteissa liian myöhään miettiä ratkaisua”, Summanen ruotii.

”Rantasella ei ole maailman paras laukaus, mutta hän osaa lukea kehittyvän tilanteen aikaisemmin kuin keskitason jätkät. Hänelle ei tule koskaan hätä, mistä hän saa paljon kilpailuetua.”

Oikeana laitahyökkääjänä pelaava Rantanen tekee valtaosan maaleistaan hyökkäysalueen oikealta kaistalta.

Lempipaikka on oikean puoleisen aloitusympyrän sisällä, mistä hän on iskenyt 13 maalia.

”Rantanen osaa vaihtaa laukauksen rytmiä. Laukaus lähtee lyhyellä vedolla tulisesti”, Summanen sanoo.

”Oikealle puolelle hän laukoo paljon myös toispolviasennosta, jota voi pitää Rantasen patenttiratkaisuna. Hän saa lauottua tarkemmin myös vaikeista asennoista. Siinä Rantanen on saakelin hyvä. Monesti kiekko on jalkojen välissä, mutta laukaus lähtee napakasti. Moni ei pysty siihen.”

Rantanen pelaa useimmiten myös ylivoimaa takakolmion oikeassa ”siivessä”, josta hän tekee tehokkaasti peliä erinomaisella syöttövalikoimallaan ja pelinlukutaidollaan.

Coloradon ylivoimapelin takakolmiossa tuhoisa pakkopeli pyörii Rantasen, viivamies Cale Makarin ja vasemmassa siivessä sähisevän Nathan MacKinnonin kautta.

Rantanen on tehnyt kauden 11 ylivoimamaalistaan seitsemän osumaa oikealta puolelta. Näistä maaleista Rantanen on laukonut kolme ranteella, kaksi näpylaukauksella ja kaksi lyöntilaukauksella.

”Rantanen on kehittynyt siinä, että hän on samaan aikaan iso syöttö- ja laukausuhka. Hän on myös oppinut peittämään laukaustaan hyvin. Hän saattaa sutaista puolihuolimattomasti kiekon maalille, mikä saa välillä maalivahdit näyttämään tyhmiltä.”

"Rantanen osaa pienessä liu’ussa muuttaa viime hetkellä laukauskulmaa, mikä on maalivahdille vaikea lukea”, analysoi Summanen.

Rantanen tykkää leftin pelaajana laukoa eniten oikeaan yläkulmaan, jonne kiekko on lävähtänyt onnistuneesti 16 kertaa.

Kauden 48 maalistaan Rantanen on tehnyt vain 13 osumaa maalin vasemmalle puoliskolle.

Suomalaishyökkääjä tykkää laukoa myös paikan tullen alakulmiin. Rantanen on sivaltanut 13 maalia ”kasarityylillä” alakulmiin.

”Tämä on makea havainto, ja kertoo osittain siitä, että Rantasella on kyky hämätä maalivahteja. Hän osaa peittää laukaustaan viimeiseen asti. Lavan asento voi osoittaa ylöspäin, mutta hän laukookin alakulmaan.”

Mikko Rantanen pelaa Coloradon hyökkääjistä toiseksi eniten: 22.17 minuuttia ottelua kohti.

Rantanen on raamikas ja vahvarakenteinen hyökkääjä. Puolustuksen on vaikea tuuppia 193 senttiä pitkää ja 98-kiloista järkälettä syrjään maalinedustalta.

Rantanen on tehnyt peräti 21 maalia vain muutaman metrin säteellä maalista. Kaikki kuusi ohjausmaalia ovat syntyneet noin metrin säteellä maalista.

”Rantasen niin sanottu toimisto on lähempänä maalia kuin monella muulla. Monella pelaajalla on kolikkopussi, mutta Rantasella on vähän isompi lompakko, josta pursuaa seteleitä”, hykertelee Summanen.

Rantanen on viimeistellyt kauden maaleistaan vain kaksi läpiajosta.

Molemmilla kerroilla hän kiskaisi kiekon jo b-pisteiden välistä ranteella maaliin. Tyhjiin Rantanen on tehnyt neljä osumaa, joista yhden omalta puolustusalueelta.

Rystymaaleja on tähän mennessä kasassa kaksi. Rantanen runnoi molemmat rystymaalinsa aivan maalin läheisyydestä, maalivahdin alueen sisältä.

Ahdistettunakin Rantanen pystyy operoimaan kylmänviileästi ja laukomaan laadukkaasti.

”Kun pelaaja kamppailee paljon 1–1-tilanteissa, se vie helposti latinkia ja näkyy laukaustarkkuudessa. Rantanen on toista maata. Työmäärä on kova ja pää pysyy kasassa paineen keskellä. Rantanen ei hosu”, Summanen sanoo.

”Jotkut pelaajat pehmenevät, kun vastustaja on kimpussa, mutta Rantanen pystyy ampumaan painitrikoot päällä tarkasti.”