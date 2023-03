Robert Helenius oli Deontay Wilderin tyrmäysiskun jälkeen pahasti sekaisin.

Suomalaisnyrkkeilijä Robert Heleniuksen uran suurin ottelu päättyi viime lokakuussa tylyyn tyrmäykseen heti ensimmäisessä erässä.

Raskaan sarjan huippukamppailussa New Yorkissa Deontay Wilderin oikeaan suoraan pysähtynyt suomalainen palasi viime syksyn dramaattisiin hetkiin Ylen Efter Nio -ohjelman haastattelussa.

"En muista kehästä poistumista. Muistan, että virkosin ambulanssissa ja kysyin, miten matsi meni”, Helenius sanoi.

Helenius, 39, oli ottelun jälkeen pukuhuoneessa sen verran sekaisin, että hänen valmentajansa Johan Lindström ehti jo pelästyä.

”En muista mitään sitä ennen, vaikka olimme tunnin pukuhuoneessa. Siellä oli lääkäreitä, jotka tutkivat ja seurasivat minua. Valmentaja oli huolissaan, sillä en tunnistanut häntä tai muita siellä olleita”, Helenius kertoi.

”Olihan se pelottavaa, kun virkosin ambulanssista.”

Helenius uskoo säästyneensä pysyviltä vammoilta pelottavasta hetkestä huolimatta.

Mies kertoo Ylen ohjelmassa, että hän käy aivojen magneettikuvauksessa vähintään kerran vuodessa. Uusimmissa tutkimuksissa aivoissa ei näkynyt muutosta huonompaan suuntaan.

Uran kolmas tyrmäys oli Heleniukselle kova paikka, tulihan se suurimmassa näytösikkunassa, jonka hän oli urallaan saanut.

”En voinut hyvin, Helenius tiivistää tuntemuksensa ottelua seuranneina viikkoina.”

”Juttu ei olisi ollut yhtä paha jossain seitsemännessä erässä, sillä silloin olisin jo päässyt näyttämään taitojanikin”, hän sanoi.

Helenius kertoi haastattelussa luvanneensa jo 18-vuotiaana lopettaa uransa siinä vaiheessa, kun on tullut tyrmätyksi kolme kertaa.

Nyt saldo on täynnä, mutta Helenius ei ole vielä päättänyt jatkuuko ura vai ei.

Helenius aloitti ammattilaisena toukokuussa vuonna 2008. Hän on otellut ammattikehissä 35 kertaa ja voittanut niistä 31. Voitoista 20 on tullut tyrmäyksellä.

Helenius ei ole vielä kertonut, että jatkuuko hänen uransa vai ei.

”Matkaa on, mutta Robbe on yhä kova nimi. Yksi hyvä voitto alle, niin tilanne on jälleen toinen. Mutta kuten sanoin, tämä on nyt hänen käsissään. Nyt hän haluaa ajatella tilannettaan kunnolla. Kaikki me olemme samalla polulla. Kukaan ei halua painostaa häntä mihinkään suuntaan”, Heleniuksen manageri Markus Sundman arvioi Heleniuksen jatkosta Sanomille viime lokakuussa.