The Guardian: Qatar on maksanut MM-kisojen vartijoille vain 40 senttiä tunnilta ylityö­korvauksia

Brittimedia The Guardianin mukaan vartijoiden palkkaus ei ole kohentunut jalkapallon MM-kisoissa annettujen lupausten mukaisesti.

Jalkapallon MM-kisoihinkin liittyneissä vartiointitehtävissä työskennelleille vartijoille on maksettu erittäin pieniä ylityökorvauksia, kertoo The Guardian tekemässään selvityksessä. The Guardianin mukaan pienimmillään korvaus on ollut noin 40 senttiä tunnilta.

The Guardianin haastattelemat vartijat työskentelevät Al Nasr Star Security Services -yritykselle, joka jolla on sopimuksia lukuisissa MM-kisoihin liittyneissä kohteissa, kuten hotelleissa ja museoissa. Heidän peruspalkkansa on Qatarin lain mukainen, mutta ongelmaksi ovat muodostunut ylityöt.

The Guardianin näkemien palkkatietojen mukaan työntekijät ovat tehneet ylitöitä jopa 104 tuntia ylitöitä kuukaudessa. Korvaus on ollut vain 150 rialia (38 euroa), mikä on noin 40 senttiä tunnilta.

Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) ja Qatar lupasivat, että MM-kisat parantavat satojen tuhansien matalapalkkatyöntekijöiden oikeuksia. Nyt, sata päivää kisojen jälkeen, tilanne näyttää jopa huonontuneen.

Yksi The Guardianin haastattelema työntekijä väitti, että vartiointiyritys vähät enää välittää päättyneistä MM-kisoista. Työntekijän mukaan hänelle oli sanottu näin: ”Nyt Fifa on lähtenyt, sinun täytyy sietää tilannetta. Et voi lähteä minnekään etkä tehdä mitään.”

Lisäksi työntekijöiden mukaan heidän on pitänyt ottaa vapaapäiviä, jotta yritys pystyy noudattamaan työaikaa rajoittavia määräyksiä. Vartijat ovat vastustaneet muutosta, koska pitkät työpäivät mahdollistavat paremman tulotason.

The Guardianin mukaan YK:n kansainvälinen työjärjestö (ILO) yritti puuttua palkka-asiaan vartijoiden puolesta, mutta tuloksia ei ole tullut.

Vartijat ovat pääosin siirtotyöntekijöitä, jotka ovat maksaneet omassa maassaan rekrytointiagenteille työpaikoistaan. Koska agenteille on maksettu velaksi, heidän pitää pienestä palkastaan maksaa velka takaisin. Lisäksi he pyrkivät lähettämään rahaa perheilleen kotimaahansa.

